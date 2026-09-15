Questa sera, martedì 15 settembre, alle 21.15 su La7 torna diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. La nuova stagione si apre con un’attenzione particolare all’Italia che entra in clima elezioni.

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Il clima elettorale e la politica estera

Tema del giorno è l’Italia che entra nel clima elettorale, mentre in Europa e non solo avanzano le destre più estreme. Quali sono gli scenari per Giorgia Meloni e la sua maggioranza? Si riflette sul peso del partito di Vannacci e sulle incertezze nel campo delle opposizioni, ancora senza una leadership e un programma condivisi. Attenzione anche alla politica estera, dalle mosse di Trump a quelle di Putin, dal conflitto in Ucraina a quello tra Iran e Usa intorno allo Stretto di Hormuz.

Economia e ultima manovra

Spazio poi all’economia, con particolare riguardo ai progetti della maggioranza in materia di tasse e pensioni in vista dell’ultima manovra economica della legislatura. Un tema caldo che vi riguarda da vicino, perché tocca il futuro delle vostre finanze e del sistema previdenziale.

Ospiti e sigla di Piero Pelù

La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. Tra gli ospiti figurano Walter Veltroni e Nicola Gratteri, ma l’ospite d’eccezione è Piero Pelù, che intonerà la storica sigla del programma, Sixteen Tons. Sul profilo Instagram della trasmissione, Pelù ha fatto ascoltare in anteprima al conduttore la sua interpretazione della sigla per la prima puntata.

«Ma è un capolavoro, è stupenda»

Questo il commento di Floris.

La puntata è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI