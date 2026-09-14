Ieri sera, 13 settembre 2026, la Rai ha potuto festeggiare un bronzo particolare grazie agli Europei di pallavolo maschile su Rai2, mentre in prima serata si è assistito a un testa a testa tra Presa diretta e Le Iene Inside. Ecco tutti i dati Auditel.

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Il duello tra Presa diretta e Le Iene Inside

Su Rai3, Presa diretta con Riccardo Iacona è tornata con una puntata dal titolo “Governati dal fossile”, totalizzando 834.000 spettatori e uno share del 5.5%. Prima della puntata principale, Presadiretta Open ha registrato 681.000 spettatori (4.2%) e la presentazione 764.000 (4.5%). Dopo, Presadiretta Più ha ottenuto 471.000 spettatori con il 3.5%.

Su Italia 1, invece, è debuttato Le Iene presentano: Inside, che ha raccolto 658.000 spettatori con uno share del 6.1%. Prima dello show, la presentazione aveva ottenuto 566.000 spettatori (3.4%). Un testa a testa interessante, considerando che Inside ha prevalso in share ma non in numero di spettatori.

Il volley su Rai2 e gli ascolti delle altre reti

La partita Italia Slovacchia per gli Europei di pallavolo maschile su Rai2, disputata al PalaPanini di Modena, ha conquistato 1.879.000 spettatori con uno share del 12.3%, portando la rete a un risultato da medaglia di bronzo nella classifica serale.

Su Canale 5, Racconto di una notte (dizi turca con protagonisti Mahir e Canfeza) ha trasmesso tre episodi in prima tv, attirando 1.746.000 spettatori (14.6%). Su Rai1, la commedia Il principe abusivo con Alessandro Siani e Christian De Sica ha seguito con 1.532.000 spettatori (11%).

Per le altre reti: su La7, Ufficiale e gentiluomo ha totalizzato 386.000 spettatori (2.6%); su TV8, Italia’s Got Talent ha raccolto 235.000 spettatori (2.1%); sul Nove, Comedy Match con Katia Follesa ha registrato 279.000 spettatori (2%); su Rete 4, Giganti I protagonisti della Storia ha ottenuto 418.000 spettatori (3.5%), in calo rispetto alla puntata precedente con Toni Capuzzo (495.000 spettatori, 4.6%).

Nell’access prime time, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha comandato davanti ad Affari Tuoi su Rai1, mentre nel preserale Reazione a Catena su Rai1 ha avuto la meglio su Caduta Libera di Canale 5.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI