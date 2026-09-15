Per Ilary Blasi questo settembre è un mese che cambia tutto: il 13 ha detto sì all’imprenditore tedesco Bastian Muller a Ravello e dal 17 torna in prima serata su Canale 5 alla guida del Grande Fratello Vip. Due appuntamenti ravvicinati, un’estate di riposo alle spalle e la voglia di rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

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Nozze blindate in costiera amalfitana

Il matrimonio è stato celebrato a Villa Cimbrone, nel comune di Ravello, in provincia di Salerno, mentre il rito civile è stato registrato a Palazzo Tolla, sede del Comune. Il ricevimento si è svolto nei giardini della villa, con una cerimonia tenuta volutamente sotto traccia: circa 80 invitati tra familiari e amici più stretti, tutti legati da accordi di riservatezza. A rendere possibile il passo era stato il divorzio da Francesco Totti, diventato definitivo il 6 luglio dopo quattro anni di contenzioso.

La storia con Muller aveva vissuto il suo momento decisivo lo scorso febbraio, il giorno di San Valentino, quando l’imprenditore aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo a Parigi. La proposta era stata poi annunciata sui social con una fotografia dell’anello con diamante al dito. Gli sposi erano arrivati a Ravello nel tardo pomeriggio di sabato, avevano passeggiato insieme a Isabel, l’ultimogenita nata dal matrimonio con Totti, per poi raggiungere Villa Cimbrone. Stavolta Ilary ha voluto accanto a sé soltanto le persone a lei più care, in netto contrasto con il matrimonio-show trasmesso in diretta tv il 19 giugno 2005.

Il ritorno alla guida del grande fratello vip

Pochi giorni dopo il sì, ecco il ritorno in studio. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 17 settembre. I primi sette concorrenti annunciati sono Jonathan Kashanian, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa. La Casa del GF Vip aprirà però in anticipo e in esclusiva per alcuni degli inquilini: quattro concorrenti entreranno già dal 15 settembre, esplorando gli ambienti rinnovati in una sorta di pre-reality, con le loro vicende disponibili su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del programma.

Dietro i nomi ci sono storie interessanti. Kashanian torna nella Casa dopo aver vinto la quinta edizione nel 2004, mentre Federica Morello è ballerina e dj ed è stata la prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Alessandro Roncaccia, alla sua prima esperienza nel Grande Fratello Vip, non è nuovo ai reality: ha partecipato a Italia Shore nella seconda e nella terza stagione. Al fianco della conduttrice ritroviamo le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Secondo fonti di settore, il cachet di Ilary Blasi per questa avventura sarebbe di circa 25.000 euro a puntata, pari a circa 650.000 euro a stagione.

Una pilota d’aereo alla guida del viaggio

«Per voi il GF Vip è un appuntamento televisivo. Per me è casa. Voi vedete la diretta, ma dietro le quinte c’è un grande lavoro che va avanti giorno e notte. La macchina non si ferma mai», racconta la conduttrice, che aggiunge: «È bello ricominciare a distanza di poco. Sembra ieri che ci siamo lasciati e abbiamo fatto la finale della scorsa edizione. Ora siamo di nuovo qui, pronti per questa nuova avventura. Meno male che c’è stata l’estate di mezzo: mi sono riposata e adesso sono carichissima».

Sul ruolo che si troverà a interpretare non ha dubbi: «Quello che farò io sarà guidare il viaggio. Sarò come una pilota d’aereo: farò decollare il mezzo e, al termine, lo farò atterrare e lo riporterò nell’hangar». I veri protagonisti, precisa, saranno i concorrenti: «Io guido e basta. Tutto dipende da come si comporteranno». Quanto alle due opinioniste, la metafora prosegue: «Squadra che vince non si cambia. Sembrano diverse ma, come abbiamo visto, stanno bene assieme. E poi sono entrambe molto pettegole». Di Cesara apprezza la capacità di intervenire senza mezzi termini quando serve, di Selvaggia la pungente ironia unita a un lato protettivo che nessuno si aspetta.

Ilary ricorda bene la sua prima volta alla guida del programma, quando approdava su Canale 5 con la versione vip di un format già amatissimo: una grande responsabilità e, insieme, un trampolino di lancio. Dopo aver condotto le prime tre edizioni dal 2016 al 2018, il testimone era passato ad Alfonso Signorini, prima del ritorno nella scorsa stagione, chiusa con la vittoria di Alessandra Mussolini. «Ha stupito molto anche me. È vero che la conoscevamo da anni, sapevamo del suo carattere da leader ed esuberante. Però per lei era un contesto nuovo, c’era il rischio che non si lasciasse andare, ma non è stato così per fortuna. Ha lasciato tutti a bocca aperta».

Sulla filosofia con cui affronta ogni nuova avventura, la conduttrice non ha dubbi: «Penso sia meglio non aspettarsi nulla, perché così quello che arriverà ci sorprenderà di più». Il consiglio più prezioso ricevuto dietro le quinte arriva dalla famiglia: «Sii te stessa». E alla domanda su una possibile ansia prima dell’apertura della Porta Rossa, la risposta è schietta: «Aiuto, non mi ricordo niente! Ma poi, quando i concorrenti entreranno nella Casa, mi scalderò e mi verrà tutto naturale. Mi metto sempre in gioco, non sono affatto una persona ansiosa. Alla fine, che può succedere? Al massimo sbaglio. Non è mica la fine del mondo».

Ora Mussolini si prepara a un nuovo capitolo televisivo come opinionista a Uomini e donne, accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. «Benissimo! Sono contenta per lei. Mi fa piacere che sia in tv», commenta Ilary, «io la vedo bene dappertutto».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI