Netflix amplia il suo catalogo con il suo primo legal drama brasiliano: si intitola Habeas Corpus e arriva in esclusiva sulla piattaforma mercoledì 23 settembre. Otto episodi che mescolano tensione processuale e dramma personale, ispirati a casi giudiziari reali e all’attività di Innocence Project Brasil.

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Un legal drama brasiliano in otto episodi

La serie, composta da otto episodi, debutta in esclusiva mercoledì 23 settembre. Si tratta della prima incursione di Netflix nel genere legal drama con una produzione brasiliana, un progetto che trae diretta ispirazione da reali casi giudiziari e dalle attività dell’organizzazione Innocence Project Brasil, impegnata nella lotta contro le ingiuste condanne. Un tema caldo che ci porta a riflettere su quanto la giustizia possa essere cieca.

La trama: Inez, Marina e la ricerca della verità

Inez, interpretata da Marjorie Estiano, è un’affermata avvocatessa ed ex penalista, ma anche una stimata professoressa di diritto. Decide di riunire un gruppo di studenti di giurisprudenza per riaprire il caso di un giovane che potrebbe essere stato vittima di un errore giudiziario. Tra gli allievi spicca Marina, interpretata da Any Gabrielly, una ragazza il cui legame con l’indagine e con la stessa Inez si rivela molto più profondo di quanto appaia a prima vista. Marina nasconde un personale piano di rivalsa legato a un’ingiustizia subita dalla sua famiglia in passato. Man mano che il gruppo si addentra tra le pieghe del processo, interrogandosi sull’effettiva uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, vecchi segreti e verità taciute iniziano a venire a galla. Per ristabilire la giustizia nel presente occorrerà prima fare i conti con i fantasmi del passato.

Il cast e la produzione

A guidare il cast troviamo Marjorie Estiano nei panni dell’avvocatessa Inez e Any Gabrielly nel ruolo della studentessa Marina. Accanto a loro recitano Felipe Ricca, Hypólito, Luiza Gabus, Naruna Costa, Nicolas Lee, Paula Cohen, Pedro Roza, Renata Gaspar e Tato Gabus Mendes. Fonti alternative aggiungono al cast anche Danton Mello, Marisa Orth, Natália Lage e Vladimir Brichta. Any Gabrielly, nota al pubblico come doppiatrice portoghese per film d’animazione come Moana, Sing 2 e Ralph Spacca Internet, è conosciuta soprattutto per la sua carriera musicale; ha inoltre fatto parte dei cori di film Disney come Aladdin e Coco.

La regia è di Luiz Villaça, co-creatore della serie insieme a Leonardo Moreira e Donna Oliveira. La direzione degli episodi è affidata allo stesso Villaça e a Flávia Lacerda. La sceneggiatura è firmata da Leonardo Moreira, Donna Oliveira, Jeferson Tenório, Silvia Gomez e Victoria Negreiros, con l’assistenza di Luiza Aron. La serie combina la tensione delle aule di tribunale con un melodramma ricco di emozioni, rivelando gradualmente segreti, rivalità, ambiguità morali e relazioni che si intensificano episodio dopo episodio. Per chi desidera scoprire altri titoli disponibili sulla piattaforma, è possibile consultare la sezione dedicata ai film Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI