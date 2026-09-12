Il giorno dopo gli attentati che hanno cambiato la storia, la televisione italiana sceglie di ricordare. Venerdì 11 settembre 2026 è stata una serata in cui l’intrattenimento leggero si è mescolato alla memoria, con i palinsesti delle reti generaliste che hanno alternato commemorazioni, serie tv e grandi show. Ecco come si è comportata l’offerta televisiva, in attesa dei dati Auditel definitivi diffusi in mattinata.

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Una serata tra memoria e spettacolo

Su Rai1 è andato in onda Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, condotto da Antonella Clerici affiancata da Clementino. Dal Palaolimpico di Torino, un viaggio attraverso decenni di successi italiani e internazionali, con un ensemble di artisti che ha riacceso l’energia dei brani più amati, trasformando ogni performance in una festa collettiva. Dopo il successo dello scorso anno, il programma è tornato con due serate evento, e la Clerici ha ritrovato al suo fianco Clementino, già sua spalla e coach a The Voice.

Sulla stessa rete, in seconda serata, spazio a Codice – La Vita è Digitale, mentre nel pomeriggio la rete ha dedicato ampio spazio alla ricorrenza con La Volta Buona – 11 Settembre e Speciale TG1 – 11 Settembre 2001: 25 Anni Dopo, seguiti dal consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore e da Vita in Diretta.

Su Rai2 la serata si è aperta con Belve e l’intervista a Emma Bonino, figura storica della politica italiana scomparsa nei giorni scorsi, alla quale la rete ha dedicato anche uno speciale nel pomeriggio, Emma Bonino – Anima Liberale. A seguire, in replica, L’Ispettore Coliandro 7. Su Rai3, invece, è stata spostata La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis, per lasciare spazio alla Clerici su Rai1. In seconda serata, dopo Quelli che il Cinema e Blob, è andato in onda TG3 Linea Notte. Nel pomeriggio la rete ha ricordato Bonino e ha proposto Passato e Presente e Geo.

Le altre reti e gli appuntamenti con la memoria

Su Canale5 la prima serata è stata affidata a L’Erede, la nuova serie turca in onda alle 21:25 che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat. Tra i protagonisti figurano Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy e Vural Tantekin. Nel pomeriggio, il daytime ha alternato le soap Beautiful, Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia Famiglia, seguite da Dentro la Notizia.

Su Italia1 è andata in onda CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins, che vede l’impulsivo agente CIA Colin Glass costretto a fare squadra con Bill Goodman, inflessibile special agent dell’FBI: metodi opposti, stessa missione. In seconda serata spazio a Fortress – La fortezza.

Su Rete4, dopo Quarto Grado, la seconda serata ha proposto 11 Settembre – Lo Sguardo dei Testimoni, un omaggio alle vittime degli attentati attraverso le voci di chi li ha vissuti in prima persona. Un modo per non dimenticare, a venticinque anni esatti dal crollo delle Torri Gemelle.

Su La7 la memoria è stata al centro dell’intera programmazione: in prima serata 11 Settembre – Senza scampo, il film statunitense del 2017 diretto da Martin Guigui, trasmesso in ricordo delle vittime. A seguire, La7 Doc – 11/09: The Lost Tapes, che ha riproposto materiali d’archivio originali di quella giornata. Nel pomeriggio, come di consueto, Tagadà e La Torre di Babele Doc.

Su Tv8 è proseguito il viaggio di Pechino Express – L’Estremo Oriente, che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, narrato da Costantino della Gherardesca. Al suo fianco, in qualità di inviati speciali, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Sul Nove, invece, è andato in onda Osteria Giacobazzi, lo spettacolo teatrale e televisivo ideato e interpretato dal comico, che punta sul calore e sull’energia tipici delle osterie romagnole, trasformandoli in un’occasione per raccontare storie e proporre momenti di comicità.

Per quanto riguarda i dati numerici di ascolto, al momento della diffusione i valori definitivi di spettatori e share non risultano ancora disponibili in forma completa: le rilevazioni Auditel ufficiali, come di consueto, saranno diffuse nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre, e solo allora sarà possibile tracciare un bilancio preciso degli ascolti della serata.

Sul fronte dell’informazione mattutina, intanto, si segnala una novità destinata a ridisegnare gli equilibri della fascia: debutta su Rete4 un nuovo programma d’informazione, con meno conduzione in studio e più spazio alle inchieste degli inviati. Un formato che guarda al passato, ma non a quello di Ranucci: l’ambizione dichiarata è quella di riallacciare i fili con il Report di Milena Gabanelli, puntando su un giornalismo d’inchiesta più tradizionale. Nel corso della puntata troverà spazio anche la storia della dodicenne che è riuscita a salvarsi dagli abusi del compagno della madre facendo il segnale antiviolenza, un caso che ha acceso i riflettori sull’importanza di strumenti di tutela sempre più diffusi tra i più giovani.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI