Marina Brochetta ha rilasciato un’intervista per Uomini e Donne Magazine in cui ha fatto delle confessioni sul programma, ma non solo. La dama ha parlato anche della sua vita privata, del suo lavoro, del suo status sentimentale e di alcuni esponenti del parterre La donna ha ammesso di trovarsi in un periodo un po’ particolare durante il quale sente il bisogno di rimettere un po’ di ordine nella sua vita e capire cosa voglia fare davvero.

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Marina Brochetta e i retroscena su UeD e sulla sua vita sentimentale

Per Marina Brochetta è appena partita una nuova stagione a Uomini e Donne. dato che lo scorso 27 agosto è stata fatta la prima registrazione. La protagonista si è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare eccentrici, per le sue scenate isteriche e per i suoi comportamenti talvolta fuori dalle righe. Durante un’intervista, però, la dama si è messa a nudo portando alla luce dei retroscena sulla sua vita che non aveva mai rivelato pubblicamente. Partendo da UeD, la protagonista ha esordito dicendo di essere una persona molto riservata ma, nonostante questo, ha deciso di esporsi in un programma televisivo in quanto lei è anche questa. Ad ogni modo, Marina ha ammesso che, in tutto questo tempo, non ha mai avuto il coraggio di riguardarsi poiché, quando le è capitato, ha visto una donna che non le piaceva. Quindi, ha deciso di non riguardarsi perché non voleva modificare il suo comportamento rischiando di apparire poco autentica e sincera.

Parlando della sua vita sentimentale, Marina ha ammesso di essere ancora single e di fare molta fatica a trovare un uomo in grado di rimanerle accanto. Questo, a suo avviso, è dettato dal fatto che molti uomini siano spaventati dal rapportarsi ad una donna come lei, che è intraprendente, indipendente, che non ha bisogno di nulla ma, al contempo, ha bisogno di tutto. Il fatto che lei sia un’imprenditrice nel mondo della moda, dedita al lavoro e con l’agenda sempre piena, non si è rivelato un fattore molto favorevole in ambito amoroso.

Le confessioni di Marina su alcuni esponenti di Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, poi, Marina ha parlato anche di alcune frequentazioni avute, come quella con Arcangelo, Stefano e Giancarlo. Con nessuno di loro le cose sono decollate e, in alcuni casi, sono finite anche in malo modo, come con l’ultimo cavaliere. Nonostante tutto, però, la donna ha rivelato di non avere alcun rimpianto e di essersi sempre comportata seguendo il suo cuore e le sue emozioni. Ad oggi sta vivendo un momento un po’ particolare in quanto si sente persa e sente il bisogno di ritrovarsi e di capire cosa desideri davvero. Il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di aprire una scuola di danza, considerando che questa è sempre stata una sua passione che coltiva tutt’ora.

Parlando di alcune dame del parterre di Uomini e Donne, invece, Marina ha detto di non aver mai voluto legare con nessuna in particolare. Tuttavia, se proprio ne deve trovare una a cui si sente affine, lei è Agnese De Pasquale. Per contro, invece, la donna che reputa ai suoi antipodi è Cinzia Paolini. Le due hanno avuto anche qualche incontro fuori dallo studio, ragion per cui era trapelata l’indiscrezione che fossero in buoni rapporti, ma la realtà non è affatto questa. La Brochetta ha detto di reputare Cinzia molto diversa da lei, nonché una donna poco chiara, ambigua e falsa.