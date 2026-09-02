Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è presente un’intervista rilasciata da Riccardo Guarnieri, il quale ha speso delle parole inaspettate su Ida Platano. In questi giorni si è parlato di un possibile riavvicinamento tra i due a causa di alcuni gesti social alquanto ambigui. L’uomo, allora, ha voluto fare un po’ di chiarezza, arrivando a confessare delle cose e dei sentimenti che nessuno credeva potesse mai rivelare.

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Le inaspettate parole di Riccardo Guarnieri su Ida Platano

Riccardo Guarnieri è sempre stato molto riservato circa la sua vita privata. Da quando ha interrotto la sua esperienza a Uomini e Donne, infatti, su di lui sono trapelate pochissime notizie. Si sapeva che fosse fidanzato e, in effetti, nel corso della recente intervista, l’uomo ha confessato di aver avuto una relazione durata circa tre anni, che poi è giunta al capolinea. A spiazzare, però, è stato il fatto che Riccardo si sia soffermato molto di più a parlare di Ida Platano, che di questa recente relazione.

A proposito dell’ex dama di UeD, Riccardo ha ammesso di fare fatica a riguardare contenuti inerenti loro due in quanto non riesce a riconoscersi. Riccardo di all’epoca era un uomo profondamente innamorato, che stenta a riconoscere. Guardandosi alle spalle, però, ha qualche piccolo ripensamento. Se potesse tornare indietro, infatti, si comporterebbe in maniera diversa in alcune circostanze, cercherebbe di far valere di più le sue posizioni e si farebbe rispettare di più. Malgrado questo, però, rifarebbe tutto quello che ha fatto. Inoltre, Riccardo ha anche ammesso che desidererebbe tanto innamorarsi di nuovo come gli successe all’epoca, ma per il momento questo non è accaduto.

Le parole di Riccardo su Roberta e Gloria e il suo futuro a Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, poi, Riccardo Guarnieri ha parlato anche di altre dame di Uomini e Donne, tra cui Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti, con cui ha avuto delle frequentazioni. Di entrambe conserva uno splendido ricordo, anche se le cose non sono andate come sperato. Roberta non la sente più da alcuni anni, anche se è contento che abbia ritrovato una serenità sentimentale insieme ad Alessandro Vicinanza. In merito a Gloria, invece, i due si mandano dei messaggi di tanto in tanto in occasione di qualche festività.

Attualmente Guarnieri ha puntualizzato di essere single, ma non è apparso molto motivato a tornare a Uomini e Donne per cercare l’amore. L’uomo ha spiegato di essere una persona molto riservata, che dunque fa fatica ad esternare i suoi sentimenti in pubblico, quindi, il contesto televisivo non sembra esattamente tra i più idonei per lui. Ad ogni modo, mai dire mai. Riccardo ha detto di avere anche un sogno nel cassetto, ovvero, aprire un’enoteca tutta sua. I rischi annessi all’apertura di tale attività, però, sono notevoli, e al momento lo spaventano un po’, dunque, per adesso questo resta solo un sogno. Tra i suoi obiettivi, inoltre, c’è anche quello di costruirsi una famiglia tutta sua, ma con il passare del tempo si sta rendendo conto che questo desiderio potrebbe non venire mai esaudito.