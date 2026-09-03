Da settimane non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In una recente intervista rilasciata per il settimanale di Uomini e Donne, Riccardo è tornato a parlare della sua ex, fomentando ulteriormente i sospetti di chi crede, o spera, che tra di loro possa esserci un riavvicinamento. Dopo tanti gossip trapelati, Guarnieri ha sentito l’esigenza di commentare in maniera esplicita la cosa svelando come stiano realmente le cose con Ida. La donna ha reagito in maniera decisamente più velata.

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Lo sfogo di Riccardo Guarnieri dopo i rumor sul riavvicinamento a Ida

Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano c’è davvero una speranza di tornare insieme? A dare la sentenza è stato direttamente l’ex cavaliere di Uomini e Donne che, stufo del chiacchiericcio sempre più insistente che c’è sui social, ha voluto fare chiarezza. Mediante una Storia su Instagram, il protagonista ha dato luogo ad uno sfogo nel quale ha smentito categoricamente tutti i rumor che stanno circolando sul web. Riccardo non ha fatto esplicitamente il nome di Ida, ma i riferimenti sono stati decisamente palesi.

A tal riguardo, Guarnieri ha detto di non aver dato luogo a nessuno scambio di messaggi con la donna, tant’è che non c’è alcun riavvicinamento tra di loro. L’uomo ha detto di essere dispiaciuto di deludere le aspettative di chi sperava in un ritorno di fiamma, ma questo non si verificherà. Riccardo, dunque, ha concluso dicendo di non essere in contatto con la donna e di non avere alcun retroscena da svelare a riguardo. Quello è e resta un capitolo chiuso e tutti dovrebbero andare avanti.

La reazione degli utenti del web e di Ida Platano

Al di sotto della Storia in questione sono stati tanti i commenti degli utenti del web che sono intervenuti per dire la loro. Alcuni hanno preso le difese di Riccardo, dicendo che si sia salvato a perdere Ida nella sua vita. Altri, invece, si sono schierati dalla parte della donna accusando Guarnieri di essere solo alla ricerca di un po’ di visibilità, perciò ha tirato nuovamente in ballo la sua ex. Ad ogni modo, dopo la pubblicazione di questo contenuto, in tanti hanno prestato attenzione anche al profilo di Ida, per vedere se la donna si fosse degnata di replicare. Ebbene, stando a quanto emerso dai social, pare che la donna abbia preferito mantenere un profilo più criptico e basso. In primo luogo, l’ex dama di UeD ha condiviso un video in cui canta la canzone di Loredana Bertè “Pazza”, ponendo l’enfasi sulla parte che dice:

“Io sono pazza di me, di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola, da sola”.

Successivamente, poi, ha aggiunto anche un altro video in cui ha detto di essere consapevole di essere un po’ svitata, ma in giro c’è gente che sta messa molto peggio di lei. Anche se il nome di Riccardo non è stato fatto, in tanti hanno pensato che la donna abbia lanciato velatamente qualche stoccata al suo ex. In ogni caso, alla luce di quanto emerso, è possibile scongiurare, almeno per il momento, un riavvicinamento tra i due.