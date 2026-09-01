La scorsa settimana sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne e Sabrina Zago pare proprio faccia parte del parterre. Fino a poche settimane prima dell’inizio delle riprese, però, la donna non sapeva se sarebbe stata richiamata oppure no. Proprio in quel periodo la dama ha rilasciato un’intervista per il settimanale di UeD, che è stata pubblicata quest’oggi sul nuovo numero del magazine. In tale occasione, la dama ha raccontato la sua estate, parlando anche di un incidente subito e di un flirt con un uomo.

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L’estate di Sabrina Zago tra incidente, lavoro e nuovo flirt

Nel corso di una recente intervista con lo staff di Uomini e Donne, Sabrina Zago ha raccontato un episodio increscioso che le è accaduto nel corso di questa estate. La donna ha spiegato di essere stata molto impegnata nel suo lavoro nell’ambito della ristorazione, che ormai la sta assorbendo quasi totalmente dato che si occupa lei della gestione della sala. Purtroppo, però, a rallentare i suoi ritmi ci ha pensato un incidente domestico. Mentre era impegnata nello svolgere le faccende di casa, le è caduto un pezzo di marmo sul piede, fratturandole due dita. Nonostante l’imprevisto, però, la donna ha spiegato di aver continuato a lavorare, cosa che sta facendo tutt’ora in ciabatte.

Con questo episodio, dunque, Sabrina ha dimostrato di avere una grande dedizione per l’attività che, ormai, sta svolgendo da circa un anno. Ad ogni modo, nel corso di questa estate non ci sono stati solo il lavoro e gli imprevisti, ma anche un flirt. La protagonista, infatti, ha raccontato di essere uscita di recente con un uomo che l’ha corteggiata in maniera molto gentile e serrata. Dopo quell’uscita, però, la donna si è resa conto di non aver provato alcuna scintilla per lui, dunque, crede che tra di loro potrà nascere al massimo una bella amicizia.

Come si comporterà Sabrina a Uomini e Donne e il suo sogno nel cassetto

Sabrina Zago, dunque, è ancora single e, malgrado tutte le batoste subite in amore, è ancora desiderosa di incontrare un uomo in grado di farle battere il cuore. La donna, però, ha anche chiarito di non essere disposta a modificare nulla di sé, ma di voler continuare a comportarsi in maniera spontanea e sincera come ha sempre fatto. Parlando dei suoi progetti futuri, poi, Sabrina ha anche raccontato di avere un sogno nel cassetto, ovvero, trasferirsi a vivere in un posto vicino al mare. Al momento, la meta più ambita è Tenerife, posto che ha visitato lo scorso anno quando era fidanzata con Nicola. Non esclude, dunque, che in un futuro possa decidere di abbandonare tutto e tutti e trasferirsi proprio lì. Per il momento, però, continuerà a dedicarsi al suo lavoro, alla sua famiglia, a sua figlia e alla ricerca di un nuovo amore.