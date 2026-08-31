La storia d’amore nata sul finire della scorsa edizione di Uomini e Donne tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa è volta al termine, malgrado nessuno dei due abbia mai parlato esplicitamente della faccenda. Le indiscrezioni trapelate a riguardo, però, sono state notevoli, corredate spesso anche da foto e da “prove” alquanto inconfutabili. Ebbene, a quanto pare, la riservatezza dei due protagonisti è frutto di una strategia ben precisa. Pare, infatti, che i due presto sbarcheranno nuovamente a Uomini e Donne per un confronto senza esclusione di colpi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno di Elisabetta e Sebastiano a Uomini e Donne: confronto e scintille

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne sono ricominciate, e giovedì 27 agosto è stata effettuata la prima delle tante riprese che ci saranno anche quest’anno. In tale occasione sono stati tanti i colpi di scena, le novità e gli argomenti di cui si è parlato. In studio, però, non sono apparsi né Sebastiano Mignosa né Elisabetta Gigante. La partecipazione dei due, specie del cavaliere, era stata data per scontata un po’ di giorni fa. Considerando che ormai i due fossero tornati single, infatti, si era pensato ad un loro reintegro nel parterre. Questo, almeno per il momento, non si è verificato.

Sui social, però, si vocifera di un loro rientro in trasmissione molto presto. L’influencer Opinionista Social ha dichiarato che Elisabetta e Sebastiano torneranno certamente nel parterre per dare luogo ad un confronto, molto probabilmente, senza esclusione di colpi. In tale occasione, i due racconteranno finalmente che cosa sia successo nel corso di questi mesi estivi, e per quale ragione la loro relazione, che sembrava stesse decollando, sia giunta rovinosamente al capolinea. Conoscendo i protagonisti, sicuramente non mancheranno accese discussioni, toni concitati e accuse reciproche.

La Gigante e Mignosa spariti in attesa delle nuove registrazioni di UeD

A rendere la situazione ancora più criptica è il fatto che Elisabetta e Sebastiano si sono allontanati dai social da un po’ di giorni. Fino a un po’ di tempo fa erano molto attivi, soprattutto l’uomo. Tuttavia, da quando sono ricominciate le riprese del programma, i due hanno smesso di condividere contenuti e di rispondere alle domande dei fan, che sono curiosi di sapere quando torneranno a UeD. Al momento non c’è una data. Molto probabilmente, i due lasceranno effettuare prima alcune registrazioni prima di dare luogo a quella che tanto potrebbe essere un’ospitata, tanto un reintegro a tutti gli effetti nella trasmissione. Intanto, questa settimana dovrebbe esserci una nuova registrazione, considerando che al momento ce n’è stata solamente una e che, di solito, lo staff registra ogni settimana. Per adesso, però, non c’è alcuna data, quindi, non resta che attendere per avere ulteriori informazioni.