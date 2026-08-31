Da tempo si vocifera circa un possibile ritorno a Uomini e Donne di Armando Incarnato ma, almeno per il momento, questo non si è verificato. Lui nei mesi scorsi ha lasciato intendere che questa ipotesi stesse per concretizzarsi, mentre in queste ore sono arrivati degli aggiornamenti, divulgati da lui in persona. Armando si è lasciato andare ad uno sfogo nel quale ha mostrato una certa indignazione per la morbosità di certe persone su tale tematica.

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Lo sfogo di Armando Incarnato sul suo possibile ritorno a Uomini e Donne

Nonostante Armando Incarnato non faccia più parte del parterre di Uomini e Donne da un po’ di tempo, il suo nome continua a riecheggiare tra i fan della trasmissione, che ancora auspicano un suo ritorno. L’uomo, però, non si è più fatto vedere nel programma a causa di alcune faccende private e professionali che lo hanno tenuto impegnato a lungo. Mesi fa sembrava che tutto fosse rientrato e, considerando che Armando fosse ancora single, si stava rafforzando sempre di più l’ipotesi di vederlo tornare nel parterre.

In queste ore, però, Incarnato ha pubblicato uno sfogo sui social. L’uomo è partito da una foto che lo ritrae in un ospedale, con il camice, la cuffia, la mascherina e tutto il necessario che serve ad un paziente ricoverato in terapia intensiva. Armando ha detto che la foto risale a mesi fa, quando fu ricoverato a causa di un serio problema di salute. Ebbene, a catturare l’attenzione dell’ex volto di UeD furono i commenti e le domande ricevute al di sotto del contenuto in questione. La maggior parte delle persone, invece che informarsi circa le sue condizioni di salute, non fecero che chiedere del suo futuro in tv, se fosse mai tornato a Uomini e Donne, o se fosse intenzionato a partecipare al Grande Fratello.

Il motivo dell’evasione di Armando sulla faccenda UeD e la decisione presa

Ebbene, Armando è sempre stato alquanto evasivo nel rispondere a questo genere di domande, e nel recente sfogo ha spiegato anche il perché. Nello specifico, ha detto di essere rimasto molto male nel vedere quanto la gente fosse ossessionata dal suo futuro in tv, piuttosto che interessato alla sua salute, anche in un momento così delicato e difficile della sua vita. Proprio per tale ragione, da quel momento in poi, ha deciso di non rispondere più a questa tipologia di domande, lasciando che i telespettatori si crogiolassero nei loro dubbi.

Ad indignare profondamente Armando, poi, è stato anche il fatto che simili comportamenti sono arrivati anche da persone vicino a lui, per tale motivo, dopo quell’episodio, ha deciso di liberarsi della presenza di tanti individui. In merito al suo ritorno a UeD, dunque, ci sono dei forti dubbi, Incarnato si è limitato a dire che “chi vivrà, vedrà”, quindi, tutto potrebbe accadere. Attualmente l’uomo si sta dedicando alla sua vita, alla sua famiglia, specie a sua figlia e alle sue attività, quindi, non resta che attendere per vedere se tra le tante cose ci sarà anche spazio per Uomini e Donne.