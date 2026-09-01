Da un po’ di giorni è trapelata la notizia secondo la quale tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne ci sia anche Giovanni Grazioso, ex volto di Temptation Island. La notizia non è ancora ufficiale, tuttavia, è altamente probabile che domani, mercoledì 2 settembre, in occasione della registrazione del secondo speciale sul reality show, la questione venga sviscerata e confermata dallo staff del talk show. Ad ogni modo, in questi giorni di attesa, il personaggio di Giovanni è fortemente attenzionato dai fan, nella speranza di carpire qualche segnale. Ebbene, in queste ore sta facendo il giro del web un video nel quale è ripreso Giovanni mentre partecipa ad una serata in suo onore. L’atteggiamento del giovane, però, è stato piuttosto strano, cosa che ha catturato ancor di più l’attenzione dei presenti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Giovanni Grazioso avvistato in un locale in difficoltà: cosa è successo

Giovanni Grazioso sarà davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne? La notizia è quasi certa, ma prima di confermare la cosa bisogna attendere l’ufficialità. Nel frattempo, il ragazzo si è molto allontanato dai social fomentando il sospetto che qualcosa effettivamente bolla in pentola. A rafforzare questa ipotesi ci ha pensato un video recente, in cui Giovanni appare in un locale intento a partecipare ad una serata a lui dedicata.

Stando alle clip che sono state divulgate suo social dai suoi fan, il ragazzo appare molto triste e nervoso, come se non si trovasse minimamente a suo agio in tale contesto. Questo ha spinto a credere che, effettivamente, Giovanni non sia esattamente il personaggio più adatto per far parte del mondo dello spettacolo. Come se non bastasse, poi, si è verificato un episodio durante il quale Giovanni ha perso un po’ le staffe. Qualcuno ha provato a fargli un video cercando di strappargli qualche dichiarazione, ma lui si è innervosito spiegando di non poter apparire in nessun video in virtù di un contratto di riservatezza stipulato con Mediaset.

I rumor sui due possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne

La situazione ha, dunque, contribuito a fomentare sempre di più il sospetto che, effettivamente, Giovanni Grazioso sia in trattativa con l’azienda, non solo per la sua prossima apparizione nello speciale di Temptation Island, ma anche per la possibile imminente esperienza in qualità di tronista di Uomini e Donne. In ogni caso, l’impressione che molti hanno avuto è che il giovane non si stia trovando molto a suo agio nell’affrontare tutta la popolarità derivata dalla sua partecipazione al reality show incentrato sulle tentazioni. Il possibile sbarco a UeD, dunque, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per lui.

Oltre a Giovanni, pare che anche un’altra ex protagonista di Temptation Island diventerà tronista di Uomini e Donne, stiamo parlando di Soraya Sabetta. La notizia sta circolando in rete da un po’ di giorni e sta racimolando una serie di commenti negativi da parte degli utenti del web. In tanti si sarebbero augurati una scelta diversa da parte di Maria De Filippi, non nutrendo molta simpatia per la ragazza. In ogni caso, anche per questa indiscrezione è necessario attendere l’ufficialità.