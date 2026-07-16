In questo periodo sono tante le voci che stanno circolando in merito a chi potrebbero essere i nuovi aspiranti al Trono di Uomini e Donne. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di alcuni protagonisti di questa edizione di Temptation Island, ancora in corso di messa in onda. Sono stati ipotizzati tanti nomi, ma in queste ore, uno in particolare ha iniziato a farsi strada in maniera sempre più prepotente, ovvero, quello di Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta.

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Le voci su Cristian, nuovo possibile tronista di Uomini e Donne e la reazione del web

Il passaggio da Temptation Island a Uomini e Donne non è affatto utopia, anzi. Sempre più spesso Maria De Filippi pesca proprio dai protagonisti del reality show incentrato sulle tentazioni nel momento in cui deve scegliere i nuovi volti del Trono Classico del suo talk show. Ebbene, dopo tante indiscrezioni circolate in questi giorni, sul profilo Instagram di Opinionista Social è stata diffusa una notizia a dir poco clamorosa. Nello specifico, l’influencer ha lasciato intendere che Cristian sia seriamente in lizza per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Gli utenti del web non hanno esitato a commentare la notizia, dicendosi assolutamente entusiasti e felici se le cose dovessero prendere realmente questa piega. Alcune donne hanno addirittura detto di volerlo andare a corteggiare, mentre altri hanno posto l’accento sul fatto che il ragazzo meriti effettivamente questa opportunità per il modo in cui si sta comportando durante il reality show. Ad ogni modo, la notizia non è ancora ufficiale, ma sembrerebbe che ci siano delle ottime possibilità affinché il tutto possa accadere realmente.

Cristian e Soraya pare si siano lasciati dopo Temptation Island

Questa notizia, naturalmente, si è sviluppata a seguito della diffusione di un’altra indiscrezione inerente Temptation Island. Nella scorsa puntata, Cristian ha chiesto il falò di confronto a Soraya, ormai sempre più vicina al tentatore Dimitri. La ragazza, però, ha rifiutato, dicendo di non aver ancora maturato le consapevolezze che necessitava dal programma. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni diffuse sul web pare che, dopo quanto accaduto, i due siano usciti dal programma separatamente. Inoltre, sembra anche che Cristian abbia continuato a conoscere la single Flavia, ma senza impegno, al contrario di Soraya che, invece, non avrebbe deciso di approfondire la conoscenza di Dimitri.

Alla luce di questo, dunque, le possibilità che Cristian possa diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne crescono sempre di più. Se il giovane ha realmente interrotto la relazione con Soraya, ha tutti i presupposti per potersi mettere in gioco in questa nuova avventura e trovare una ragazza che sia in grado di offrirgli tutto quello che gli è mancato nella precedente relazione. Staremo a vedere.