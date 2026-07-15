In questi giorni in rete è circolata una voce secondo la quale sembrerebbe che le cose tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante non stessero andando nel migliore dei modi. I due non sono intervenuti sulla faccenda in maniera esplicita, lasciando che i dubbi aumentassero sempre di più. In queste ore, però, Sebastiano ha rotto il silenzio con un post piuttosto criptico che, in men che non si dica, ha stuzzicato la curiosità del web.

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Il post criptico di Sebastiano Mignosa: stoccata a Elisabetta o a qualcun altro?

Cosa sta succedendo tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante? Sul web c’è già chi pensa che i due stiano iniziando a mostrare titubanze nella coppia in prossimità della ripresa di Uomini e Donne, per cui, ricordiamo, manca ancora più di un mese. In queste ore, poi, a generare scalpore ci ha pensato il cavaliere. Sebastiano ha pubblicato su Instagram un post nel quale è intento a banchettare ad un tavolo pieno di ottimo cibo da colazione. A rendere il post degno di nota, però, è la didascalia annessa. Mignosa, infatti, ha voluto lanciare una stoccata a qualcuno dicendo di continuare a ridere, in quanto lui gli avrebbe fatto mangiare non solo gli gnocchi, ma anche le mani.

Tale commento ha lasciato un po’ perplessi gli utenti del web, che non hanno ben capito a cosa si stesse riferendo Sebastiano. Ad ogni modo, attraverso gli hashtag è stato possibile leggere qualche particolare in più. Il cavaliere, infatti, ha scritto parole come “vacanza”, “colazione”, “eleganza” e, infine, anche “amore mio”. Tutti termini che non lasciano minimamente presagire un momento difficile dal punto di vista sentimentale.

Le interpretazioni del web e il comportamento della Gigante

A confermare effettivamente la serenità di Sebastiano Mignosa sono stati anche alcuni commenti. Un utente, infatti, ha menzionato Elisabetta Gigante, dicendo che la donna apprezzi moltissimo le specialità della loro terra. Questo, dunque, lascia intendere che, molto probabilmente, tra Elisabetta e Sebastiano non c’è alcuna rottura in corso. Probabilmente i due hanno avuto solamente qualche piccolo diverbio che, tuttavia, dovrebbe essere rientrato senza troppa fatica. Per quanto riguarda la Gigante, invece, la donna è molto assente dai social ultimamente. Il suo ultimo post risale a quattro giorni fa. Anche questo elemento, in un primo momento, aveva contribuito a rafforzare la convinzione di chi credeva che qualcosa non andasse con Sebastiano. Ad ogni modo, tutto sembra sereno. Non resta che attendere per vedere ulteriori sviluppi.