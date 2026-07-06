Gloria Nicoletti è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Uomini e Donne. La dama si è spesso contraddistinta per i suoi modi di fare schietti e sinceri, che hanno sempre suscitato apprezzamenti da parte del pubblico da casa. La donna si è cimentata in svariate conoscenze, purtroppo tutte finite in malo modo. Tra di esse, quelle più importanti sono state sicuramente quelle con **Riccardo Guarnieri e Guido Ricci.** Proprio su di loro, la dama ha fatto delle confessioni.

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Le parole di Gloria Nicoletti su Riccardo Guarnieri e Guido Ricci

Nel corso di una recente intervista rilasciata da **Gloria Nicoletti** al *settimanale di Uomini e Donne*, la donna ha parlato di alcune frequentazioni avute nel programma. In primo luogo, la protagonista ha speso delle parole su **Riccardo Guarnieri. Gloria** ha detto che quella con il cavaliere è stata tra le frequentazioni più importanti avute nel programma. A tal proposito, la dama ha ammesso di avere il rimpianto di essere uscita dalla trasmissione senza di lui. Tornando indietro, infatti, si comporterebbe diversamente.

Ad ogni modo, i due sono rimasti in buoni rapporti in quanto continuano a sentirsi per gli auguri delle festività. Inoltre, la donna ha voluto far sentire all’uomo la sua presenza in occasione di un lutto da lui subito. Nonostante questo, però, tra di loro non c’è mai più stato alcun incontro dopo UeD, chissà se dopo quest’intervista cambierà qualcosa. **Gloria,** poi, ha menzionato anche **Guido Ricci** e **Alessandro** con i quali ha avuto un coinvolgimento emotivo importante. In ogni caso, anche con loro non c’è mai più stato un prosieguo.

Gloria parla delle ostilità avute a UeD con Cristina Tenuta e fa confessioni sul suo privato

Nel corso dell’intervista, poi, **Gloria Nicoletti** ha raccontato delle ostilità avute con **Cristina Tenuta.** Quest’ultima in precedenza dichiarò di non avere alcun problema a prendere un caffè con la collega di parterre. Ebbene, a tal riguardo, Gloria ha detto che preferirebbe concedersi un aperitivo con persone verso le quali nutre una simpatia. La donna, attualmente è single, ma non si sente serena in quanto sente la mancanza di una persona al suo fianco. Purtroppo, però, questo non è avvenuto all’interno di **Uomini e Donne** per il momento, non resta che attendere che passi l’estate per vedere se ci saranno delle novità.

In merito ai programmi estivi, **Gloria** ha spiegato che trascorrerà le vacanze tra la Sardegna e la Puglia, poi si trasferirà in una casa al mare che ha nel Lazio insieme alla sua famiglia. La **Nicoletti** ha poi speso qualche parola anche in merito al suo precedente matrimonio durato ben 13 anni, da cui nacque sua figlia. Con l’uomo ha vissuto dei momenti molto belli, ha fatto tanti viaggi e le ha fatto anche tanti regali importanti, come ad esempio una parure con i diamanti, che poi è il regalo più costoso che lei abbia mai ricevuto.