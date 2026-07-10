Cosimo Dadorante è stato il principale corteggiatore di Tina Cipollari durante la breve ed esilarante esperienza della donna in qualità di tronista di Uomini e Donne. Tra i due si era venuta a creare una splendida amicizia, che divertiva molto i telespettatori. In più occasioni fu detto che il tutto fosse puro spettacolo e che non ci fosse nulla di reale nella loro “frequentazione”. Dopo il programma, però, i due si concessero qualche incontro, dando modo ai telespettatori di fantasticare su un possibile avvicinamento tra di loro. In realtà, però, si trattò solamente di incontri amichevoli. A distanza di un anno dalla fine del Trono di Tina Cipollari, Cosimo ha ritrovato l’amore lontano dai riflettori. Il cavaliere, però, non ha risparmiato alcune stoccate rivolte all’opinionista.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Cosimo Dadorante annuncia di essersi fidanzato lontano da Uomini e Donne

In questi giorni, Cosimo Dadorante si è mostrato sui social in compagnia di una donna estranea al mondo dello spettacolo. I due si sono mostrati insieme intenti a concedersi momenti di relax al mare ed effusioni romantiche. Gli utenti del web sono rimasti subito incuriositi dalla cosa, tanto che hanno chiesto al cavaliere che cosa ci fosse realmente tra di loro. Ebbene, a dare risposte decisamente esaustive è stato direttamente il protagonista.

Cosimo ha confermato che la donna ripresa nei video e nelle foto sia la sua fidanzata. Ha approfittato dell’occasione per lanciare un messaggio a tutte le persone un po’ grandi d’età che hanno perso le speranze di trovare l’amore. A tal riguardo, ha detto che anche a 50 anni può capitare di innamorarsi e di trovare la persona che faccia battere il proprio cuore, come è accaduto a lui. L’ex protagonista di Uomini e Donne, inoltre, ha anche rivelato di aver dedicato alla sua nuova fidanzata ben cinque canzoni, questo ha contribuito a far crescere il loro amore. In ogni caso, Cosimo ha invitato coloro che non sono ancora riusciti a trovare la persona giusta a godersi comunque la vita e a stare in pace con se stessi.

Le stoccate di Cosimo contro Tina Cipollari

Oltre che annunciare il suo fidanzamento, però, Cosimo ha risposto anche ad altri commenti inerenti la sua precedente esperienza a Uomini e Donne, lasciandosi andare a qualche frecciata contro Tina Cipollari. Nello specifico, alcune persone gli hanno chiesto informazioni sull’opinionista, per cercare di capire se tra di loro ci fossero ancora dei contatti. Ebbene, il protagonista ha risposto in maniera pungente e sarcastica dicendo che la donna sia sparita e di non averla mai più sentita. Inoltre, c’è stato anche un utente che ha detto che lui e Tina formassero una bella coppia, e lui ha risposto ironicamente facendo una risata e dicendo “Se se“. Inoltre, c’è stato anche qualcuno che ha accusato Cosimo di aver finto a Uomini e Donne con la Cipollari, cosa che ha suscitato una certa ilarità nel cavaliere. Dadorante, infatti, ha replicato dicendo che questo discorso fosse già stato affrontato ampiamente in passato, chiarendo che la sua presenza nel programma fosse finalizzata solo a fare spettacolo, dunque, l’utente in questione è stato poco attento. Ad ogni modo, Tina non ha ancora replicato alle parole un po’ pungenti del suo ex corteggiatore. Non resta che attendere per vedere se lo farà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mino Dadorante (@mino_dadorante)