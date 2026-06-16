Uomini e Donne non è solo un luogo nel quale trovare l’amore ma, essendo un programma televisivo molto seguito, può rivelarsi anche un grande trampolino di lancio per alcuni protagonisti che, dopo la partecipazione alla trasmissione, decidono di cimentarsi in nuove attività e sfruttare la notorietà per incrementare i propri business. Tra queste persone c’è anche Debora Bragetti, che è uscita da UeD insieme ad Alessio Pili Stella a conclusione di questa stagione. In questi giorni, infatti, la donna ha annunciato di aver scritto un libro, che presto sarà disponibile e acquistabile su Amazon. I temi trattati al suo interno sono molto toccanti e profondi.

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Ecco di che parlerà il libro scritto da Debora Bragetti di Uomini e Donne

Debora Bragetti è nota al pubblico per aver partecipato all’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, che si è conclusa per lei con l’eclatante uscita insieme ad Alessio Pili Stella. La donna, però, al di là del programma televisivo, ha alle spalle una carriera ben strutturata, in quanto è una pedagogista che lavora come terapista comportamentale, ma non solo. La protagonista è anche docente specializzata sul sostegno nelle scuole secondarie. Oltre a questo, però, Debora ha deciso di dedicarsi anche ad un altro progetto professionale, ovvero la scrittura di un libro, che sarà disponibile a breve.

Il libro di Debora Bragetti si intitola “Un giorno in meno“, e sarà disponibile su Amazon a partire dal 24 giugno. Come da lei stessa spiegato in alcuni post pubblicati su Instagram, il libro in questione tratta un tema molto delicato, ovvero, i viaggi a impatto sociale. In particolar modo, la donna ha scritto di sue esperienze vissute in alcuni viaggi fatti in posti con usanze, culture, tradizioni e assetti sociali decisamente differenti dai nostri. La Bragetti si è soffermata sulla Cambogia e sui dintorni, raccontando delle esperienze vissute insieme ai bambini del posto. Il suo scopo è quello di dare voce a esperienze che hanno bisogno di essere raccontate per entrare nei cuori delle persone che ignorano completamente certe realtà.

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Il lato inedito di Debora, la reazione del web e il rapporto con Alessio Pili Stella

Come è possibile intuire, si tratta di un progetto molto importante, volto alla sensibilizzazione di tutti su temi che spesso vengono ignorati, semplicemente perché sconosciuti. Attraverso questo progetto, Debora ha messo in evidenza un lato di sé che non era certamente apparso durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. La nobiltà d’animo della dama è stata fortemente apprezzata dagli utenti del web che, infatti, si sono complimentati con lei per questa iniziativa. Il tempismo con il quale, peraltro, è stata programmata l’uscita del libro fa riflettere. Molto probabilmente, la donna sta cavalcando l’onda della notorietà proveniente da UeD per cercare di arrivare a quante più persone possibili.

Nel frattempo, i fan più affezionati e curiosi vogliono anche sapere come stiano andando le cose con Alessio Pili Stella. Dopo alcuni alti e bassi, i due sono un po’ spariti dai social, dando adito a pensieri negativi incentrati sul presupposto che tra i due fosse già tutto finito. In realtà, però, pare che le cose non stiano in questo modo. Malgrado i due non si stiano mostrando insieme da giorni, sembra che le cose stiano proseguendo. La stessa Debora, nel rispondere ad alcuni commenti, ha dichiarato di essere in compagnia di Alessio. Dunque, non dovrebbero esserci motivi di preoccupazione a riguardo.