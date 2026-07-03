Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, Federico Mastrostefano ha trovato l’amore al di fuori del programma insieme a Valentina Sacco, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Nel corso di una recente intervista, i due hanno raccontato come si sono conosciuti, come sta andando la loro relazione e, naturalmente, non sono mancati commenti su una dama che è stata molto vicina a Federico durante il suo percorso, ovvero Agnese De Pasquale. Nel parlare della faccenda, sono emersi dei retroscena degni di nota.

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Federico Mastrostefano e Valentina Sacco raccontano la loro storia: si sono conosciuti già durante Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà sicuramente Federico Mastrostefano per la sua simpatia, la sua ironia e i suoi modi di fare decisamente eccentrici e atipici. Lontano dal programma, però, l’uomo sembra essere un’altra persona, molto più affidabile e fedele. A confermarlo è stata direttamente la fidanzata Valentina ai microfoni di UeD Magazine, la quale ha ammesso di essere rimasta ammaliata soprattutto dalla sua dolcezza. I due hanno raccontato come si sono conosciuti ed hanno svelato un retroscena.

L’iniziativa l’ha presa lei, che ha iniziato a contattarlo quando Federico era ancora a Uomini e Donne. La protagonista ha ammesso di essere rimasta colpita dall’ex cavaliere per i suoi modi di fare e la sua simpatia. Inizialmente, infatti, si divertiva a dargli dei consigli su come comportarsi. Dopo un po’ di tempo, poi, Federico è stato costretto ad abbandonare la trasmissione per questioni lavorative, dato che ha recentemente aperto una piscina a Bracciano. Successivamente, poi, lui e Valentina hanno cominciato a sentirsi in maniera sempre più assidua, fino a vedersi e a dare inizio a questa relazione.

Federico parla di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, e i progetti con Valentina

Federico ha ammesso di essere innamorato di Valentina e di reputarla la donna della sua vita. Per contro, invece, ha rivelato di non avere nessun rimpianto con Agnese De Pasquale. L’uomo reputa la dama una splendida persona, tuttavia, non era la donna adatta a lui. Malgrado questo, non rinnega nulla di quello che c’è stato tra di loro. In merito alla relazione tra Agnese e Roberto Priolo, Federico ha rivelato di reputarli una splendida coppia e di essere molto felice per la De Pasquale, in quanto merita il meglio. Anche sulla notizia inerente il possibile matrimonio tra di loro, Federico ha detto di essere felice.

Tornando al suo rapporto di coppia con Valentina, i due attualmente non convivono ancora, ma trovano sempre il modo di vedersi e trascorrere del tempo insieme, comunque non escludono di compiere qualche passo importante tra un po’. Per quanto riguarda l’estate, infine, Federico ha detto di essere molto impegnato con il suo lavoro in piscina, che è un posto al quale tiene moltissimo. Ad ogni modo, troverà il tempo di concedersi qualche giorno di vacanza insieme alla sua compagna