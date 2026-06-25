Ieri, mercoledì 24 giugno, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Alcuni protagonisti hanno già generato particolare sgomento, riscuotendo molto clamore tra i telespettatori. Qualcuno di loro è stato già adocchiato dal web come possibile nuovo tronista della prossima edizione di Uomini e Donne. Pare sia, ormai, una consuetudine che Maria De Filippi peschi proprio dal reality show incentrato sulle tentazioni per decretare alcuni dei nuovi protagonisti del Trono Classico. Ebbene, in queste ore c’è una voce che si sta facendo sempre più spazio sul web, che vedrebbe alcuni degli attuali fidanzati come possibili nuovi tronisti del talk show pomeridiano.

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Sara di Temptation Island possibile nuova tronista di Uomini e Donne

Il passaggio da Temptation Island a Uomini e Donne è sempre più comune. Molti protagonisti decidono di prendere parte al reality show proprio con l’obiettivo di farsi notare, in modo da garantirsi la partecipazione ad altri programmi televisivi. Nel corso della puntata andata in onda ieri, tra le coppie che hanno generato forte sgomento c’è stata quella formata da Sara e Gabriele. La ragazza si è già data molto da fare, dando del filo da torcere al suo fidanzato, provocando in lui tanta gelosia. Questo, dunque, ha spinto in molti a credere che i due porranno fine alla loro esperienza nel programma in qualità di single.

Se le cose dovessero andare realmente in questo modo, dunque, i due avrebbero tutte le carte in regola per prendere parte a Uomini e Donne come tronisti. L’influencer Daria Restaino ha ipotizzato che la scelta potrebbe ricadere specialmente su Sara. La ragazza, infatti, si è subito dimostrata molto spigliata e in grado di creare dinamiche, caratteristiche che la renderebbero una tronista perfetta. In tanti hanno anche notato una certa analogia tra la coppia e Martina De Ioannon e Raul Dumitras. All’epoca, infatti, fu scelta Martina come tronista di UeD, sorte che adesso potrebbe toccare a Sara.

Trono tutto al maschile con Raul Dumitras e Gabriele? Cosa ne pensa il web

Questa, però, non è l’unica indiscrezione trapelata. Sul web ci sono tante persone che, invece di Sara, vorrebbero che la conduttrice di Uomini e Donne desse questa possibilità a Gabriele. Per una volta, infatti, si potrebbe decidere di privilegiare la persona “ferita”, anche se caratterialmente meno predominante. A tal riguardo, l’influencer ha aperto un sondaggio in cui ha chiesto ai telespettatori se gradirebbero vedere sul trono sia Gabriele, sia Raul, voce già circolata in rete in questi giorni. Ebbene, l’esito è stato decisamente positivo, con un plebiscito di voti favorevoli.

Oltre al nome di Raul, inoltre, in questi giorni era trapelato anche quello di Omer Elomari che, tuttavia, pare abbia smentito la sua partecipazione al talk show. A smentire il ritorno nel programma, inoltre, è stata Raffaella Scuotto, anche lei adocchiata come possibile futura tronista. Attraverso i suoi canali social, però, la ragazza ha smentito questa voce. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere cosa deciderà di fare lo staff del programma.