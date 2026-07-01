Sebastiano Mignosa ha rilasciato un’intervista sul settimanale Mio in cui ha parlato del suo rapporto con Elisabetta Gigante, ma non solo. Il cavaliere ha parlato anche della sua esperienza a Uomini e Donne e di alcuni protagonisti che ne fanno parte. In tale occasione, l’uomo ha fatto delle confessioni molto importanti, arrivando ad esporre quello che per lui è stato l’errore più grande compiuto in questo periodo, quali siano i progetti futuri con la sua fidanzata e molto altro.

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Sebastiano Mignosa svela il suo errore più grande

Nel corso di una recente intervista, Sebastiano Mignosa ha parlato apertamente di quanto accaduto a Uomini e Donne e dopo. Il cavaliere ha esordito dicendo che non si aspettava minimamente di vivere tutte queste emozioni quando ha deciso di partecipare alla trasmissione. Con Elisabetta è nato subito qualcosa di speciale, che lo ha spinto a conciliare testa, cuore e farfalle nello stomaco. Ad ogni modo, tra di loro non è stato sempre tutto facile, anzi. Ad un certo punto, lui ha conosciuto Simona, con la quale ha deciso di uscire dal programma, reputandola la scelta più comoda e razionale. La donna, infatti, oltre ad essere molto bella e affascinante, abita anche vicino casa sua, ha una posizione economica di prestigio, dunque, rappresentava sicuramente la scelta più “comoda” per Sebastiano. Subito dopo aver accettato di uscire con lei dal programma, però, l’uomo si è reso conto di aver compiuto l’errore più grande di sempre, ragion per cui ha deciso di chiudere e di seguire il suo cuore tornando da Elisabetta.

Sebastiano ha raccontato che la Gigante rimase sorpresa quando lui le disse che stesse andando da lei. Da quel momento, però, entrambi hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, dando vita alla splendida relazione che hanno adesso. I due attualmente non convivono, anche se per tutto il mese di giugno Sebastiano si è trasferito a casa di Elisabetta. Adesso si è dovuto allontanare per questioni lavorative, ma i due stanno progettando una convivenza, proprio per annullare completamente l’unico ostacolo che c’è tra di loro, ovvero la distanza.

Come vanno le cose tra Mignosa e la Gigante: presentazioni in famiglia e passi importanti

Le cose con Elisabetta, dunque, vanno davvero alla grande, sta di fatto che Sebastiano ha ammesso di credere di amarla. Malgrado questo, però, è consapevole che non esistano certezze assolute, ma per il momento vuole godersi tutto ciò che di bello gli sta regalando questa relazione. A dimostrazione delle serie intenzioni di Mignosa, la Gigante è stata presentata anche alla sua famiglia, specie a sua figlia, che è la persona più importante nella vita di Sebastiano. Ebbene, la ragazza ha subito accolto di buon grado la nuova figura femminile al fianco di suo padre, e questo è stato molto bello per l’uomo. Anche la mamma di lui ha accolto di buon grado la nuova compagna del figlio, anche se caratterialmente è molto riservata. Ad ogni modo, vedere Sebastiano felice è per la donna motivo di gioia e di tranquillità.

Le parole di Sebastiano su alcuni volti di Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, poi, Sebastiano ha anche parlato di alcuni protagonisti di Uomini e Donne. In merito a Gianni Sperti e Tina Cipollari ha detto di essere dispiaciuto in quanto i due non hanno mai preso le sue difese, anzi, si sono sempre scagliati contro di lui, mostrando scarsa oggettività. Su Maria De Filippi, invece, ha detto che lei sia una donna straordinaria. L’uomo ha poi parlato anche di Alessio Pili Stella, asserendo di non essere rimasto molto contento di alcuni suoi interventi contro di lui, tuttavia, lo reputa un uomo abbastanza di valore. Crede nei suoi sentimenti per Debora Bragetti, ma solo il tempo rivelerà se la storia durerà o meno. Su Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, invece, ha detto di apprezzarli molto come coppia, e di credere che i due abbiano tutte le carte in regola per dare vita ad una storia solida e duratura. Infine, Sebastiano ha spiegato di non aver mai dato troppo peso alle critiche, soprattutto quelle provenienti dagli sconosciuti. Nella sua vita non si è mai lasciato scalfire o condizionare dal giudizio degli altri, dunque, ha sempre preso le decisioni con la sua testa e il suo cuore, cosa di cui va molto fiero.