Il celebre pinguino svizzero nato dall’animazione in stop motion ha ora un canale dedicato su Rakuten TV: disponibile gratuitamente in Italia, Francia, Germania, Portogallo e Spagna, il nuovo canale FAST trasmette la serie completa di Pingu in flusso continuo e senza dialoghi. Una scelta tutt’altro che casuale: l’assenza di parlato rende il personaggio immediatamente fruibile in qualsiasi Paese, senza bisogno di doppiaggi o sottotitoli, e mantiene intatto quel linguaggio universale fatto di versi e gesti che ha conquistato generazioni di bambini.

Il lancio rientra nell’ampliamento della partnership tra Rakuten TV e Mattel, gruppo proprietario di alcuni dei marchi più iconici nell’intrattenimento per famiglie. La collaborazione era partita nell’aprile 2025 con una prima selezione di serie animate e film, tra cui Barbie, Hot Wheels, Thomas & Friends e Monster High, distribuiti sia nell’offerta FAST che nella library AVOD in Europa. Ora la partnership fa un salto di qualità: non più semplici contenuti inseriti in un palinsesto condiviso, ma canali costruiti attorno a singole proprietà intellettuali, sempre attivi e pensati per una visione continua.

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Non solo Pingu: arriva anche Barbie & Friends

Parallelamente al canale di Pingu, Rakuten TV ha lanciato un secondo canale Mattel: Barbie & Friends, disponibile in UK, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Portogallo. Il canale raccoglie contenuti legati al brand Barbie insieme ad altri franchise del gruppo come Monster High, Enchantimals e Polly Pocket, con un palinsesto incentrato sui temi dell’amicizia, della creatività e dell’espressione di sé.

Rakuten TV non si limiterà alla distribuzione: si occuperà direttamente anche della programmazione di entrambi i canali, sia per il pubblico della propria piattaforma sia per i partner di distribuzione terzi interessati a contenuti familiari riconoscibili e sicuri per i brand. È un passaggio importante, che segna una fase più matura e operativa della collaborazione con Mattel.

Marcos Milanez, Chief Content Officer di Rakuten TV, ha commentato il lancio in questi termini:

«L’ampliamento della nostra partnership con Mattel rafforza l’impegno di Rakuten TV a favorire la crescita del mercato FAST in tutta Europa. Assumere la responsabilità della programmazione e della distribuzione dei canali di questi amati marchi non solo rafforza la nostra offerta di contenuti premium, ma riflette anche la crescente domanda di esperienze di streaming in chiaro di alta qualità. Non ci limitiamo ad aggiungere canali: stiamo costruendo un modello scalabile e incentrato sul pubblico che continua ad alzare l’asticella per il mercato FAST in Europa.»

Il mercato FAST cresce e le famiglie sono al centro

Il contesto in cui si inserisce questa espansione è quello di un mercato FAST europeo in forte crescita, dove le piattaforme puntano sempre di più su franchise familiari e riconoscibili per trainare l’engagement nel free streaming. I dati lo confermano: secondo i report pubblicati da Rakuten TV Enterprise contestualmente al lancio, il 79% degli spettatori tedeschi intervistati dichiara di utilizzare i canali FAST quotidianamente o più volte a settimana, mentre a livello europeo la percentuale si attesta intorno al 74%.

Numeri che spiegano bene perché la strategia di costruire canali sempre attivi attorno a un singolo brand abbia senso: un catalogo riconoscibile come quello di Pingu o di Barbie abbassa la barriera d’ingresso, favorisce la visione passiva e continuativa tipica della TV lineare, e al tempo stesso garantisce un pubblico già fidelizzato. Per Mattel significa ampliare la circolazione europea dei propri marchi senza costi aggiuntivi di adattamento, mentre per Rakuten TV l’operazione rafforza un posizionamento nell’intrattenimento gratuito che punta chiaramente sulle famiglie come segmento strategico.