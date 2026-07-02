La storia d’amore tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sta procedendo a gonfie vele, come sta emergendo in queste settimane anche dai loro profili social. La coppia, però, ha deciso di aprirsi a 360° ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, dove hanno raccontato come stiano andando davvero le cose tra di loro lontano dal programma. I due hanno parlato di progetti futuri, della possibilità di una convivenza, ma non sono mancate alcune battute da parte di Ciro che sono risultate un po’ infelici.

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Ciro ed Elisa svelano la prima volta senza telecamere di UeD e poi raccontano un progetto importante

Nel corso di una recente intervista, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno svelato come stia procedendo la loro relazione lontano da Uomini e Donne. I due hanno raccontato della prima volta senza telecamere. Elisa ha ammesso di aver avuto paura che tra di loro potesse esserci dell’imbarazzo, ma Ciro è stato subito in grado di sdrammatizzare la situazione. La coppia ha detto di aver trascorso la prima notte in hotel, chiusi in camera senza uscire, poiché il giorno seguente Elisa aveva una festa di compleanno a cui partecipare e i due non potevano farsi vedere insieme dato che la puntata non era ancora andata in onda. Dopo due giorni, però, lui è corso da lei.

Attualmente i due non convivono, ma stanno facendo i pendolari tra Catania e Roma per incontrarsi. Ad ogni modo, in questo periodo stanno facendo delle valutazioni sulla loro storia d’amore in modo da capire se possano compiere il passo importante della convivenza, che è nei loro progetti, così come il matrimonio di cui recentemente hanno parlato. Le intenzioni ci sono tutte, sta di fatto che hanno svelato anche un importante progetto lavorativo che vorrebbero realizzare. Ciro è un insegnante di educazione fisica, mentre Elisa è una fisioterapista riabilitativa, pertanto, i due vorrebbero aprire un centro insieme per conciliare entrambe le professioni. Naturalmente si tratta di un progetto lungo e ambizioso, che necessita di tempo e tanto impegno, staremo a vedere.

Per quanto riguarda le conoscenze con i parenti, entrambi sono stati introdotti anche nelle rispettive famiglie. Ciro ha svelato che, inizialmente, era timoroso di incontrare i parenti di Elisa in quanto era consapevole di non essersi comportato sempre bene durante il trono, quindi temeva dei pregiudizi. Per fortuna, però, non ci sono stati problemi e tutti sono stati super gentili e cordiali. Solimeno, invece, ha raccontato che la sua famiglia inizialmente propendeva per Martina Calabrò, tuttavia, una volta conosciuta Elisa, si sono subito ricreduti, in quanto hanno capito che fosse una ragazza brillante, intelligente e molto sicura di sé.

Battute infelici di Solimeno, Leonardi un po’ taciturna e vita di coppia

Durante l’intervista, però, non è mancata qualche battuta un po’ infelice da parte di Ciro. Nel parlare del momento in cui il ragazzo ha conosciuto la famiglia di Elisa, l’ex tronista ha detto di essere stato accolto di buon grado, cosa confermata dalla Leonardi. Quando la ragazza ha avallato la versione del suo fidanzato, lui ha detto che fosse normale, altrimenti l’avrebbe fatta dormire sul divano. Anche in un’altra circostanza c’è stata un’uscita particolare di Solimeno. Si stava parlando del fatto che Elisa, in una precedente intervista, avesse detto di reputare Stefano De Martino il suo prototipo. Ciro si è detto infastidito dalla cosa, ma non più di tanto, in quanto al mondo ci sono tanti bei ragazzi. La Leonardi è stata taciturna, cosa che lo ha spinto a commentare dicendo: “Tace, bene così“.

Ad ogni modo, al di là di queste battute discutibili, pare che le cose tra Ciro ed Elisa vadano alla grande. I due hanno raccontato anche come gestiscano le faccende di casa e, a tal riguardo, pare che faccia tutto l’ex tronista di Uomini e Donne. Lui è colui che si occupa di cucinare, di mettere a posto e pulire casa, cosa su cui Ciro ha un po’ preso in giro la sua fidanzata. Per il momento, però, ad entrambi va bene così.