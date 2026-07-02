Questa sera, mercoledì 2 luglio, La7 trasmette alle 21.15 una puntata speciale di Piazzapulita intitolata “L’Amico Americano”, un lungo racconto giornalistico firmato dalla squadra di Corrado Formigli dedicato a quello che si sta rivelando uno degli anni più straordinari e imprevedibili della storia americana recente.

Al centro di tutto c’è una domanda che divide analisti e osservatori di mezzo mondo: Donald Trump è un leader irrazionale mosso da istinti imprevedibili, oppure un freddo agente del caos che agisce con una logica precisa, orientata all’arricchimento personale e al consolidamento del potere? La puntata prova a rispondere attraverso una serie di reportage che ripercorrono i momenti più significativi e controversi di questo periodo.

Tra i temi affrontati ci sono l’omicidio di Charlie Kirk, le operazioni dell’ICE che hanno fatto discutere per la loro durezza, le minacce alla Groenlandia e il rapporto tutt’altro che semplice tra Trump e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, un asse geopolitico che continua a suscitare interrogativi sul piano diplomatico e degli equilibri occidentali.

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L’inchiesta esclusiva sulla corsa alla longevità

Nel corso della serata trova spazio anche un’inchiesta esclusiva firmata da Gregorio Romeo, dedicata a un tema affascinante quanto inquietante: la corsa alla longevità estrema dei grandi miliardari americani. Un viaggio nel mondo di chi, forte di patrimoni sterminati, investe cifre enormi nella ricerca scientifica e biotecnologica con un obiettivo dichiarato: estendere la propria vita all’infinito.

Non si tratta soltanto di una ricerca sul benessere o sulla salute. Dietro questa ossessione per l’immortalità si nasconde, secondo quanto emerso dall’inchiesta, anche una precisa ambizione di potere: restare attivi, influenti e al comando il più a lungo possibile, in un momento storico in cui tecnologia, finanza e politica si intrecciano in modo sempre più stretto. Un racconto che ci porta dentro laboratori, filosofie transumaniste e strategie personali di figure che già oggi esercitano un’influenza enorme sulle nostre vite quotidiane.