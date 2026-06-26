In questi giorni, Rosanna Siino è stata inondata di critiche da parte degli utenti del web a seguito della pubblicazione di un contenuto legato a sua figlia. La donna è stata insultata ed attaccata su cose molto personali, come il suo ruolo di madre e le sue capacità di educare correttamente le sue figlie. La voce è arrivata alla diretta interessata, la quale ha deciso di replicare. Nel farlo, però, la dama di Uomini e Donne ha commesso una gaffe, pertanto, non ha fatto altro che fomentare ulteriormente le critiche del web.

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La replica di Rosanna Siino alle dure critiche ricevute sul web

Rosanna Siino è stata duramente attaccata sui social in quanto alcuni utenti hanno messo in dubbio il suo modo di educare le figlie. La donna, così, ha deciso di replicare a tutti i commenti negativi subiti con un video su Instagram. In tale clip, la dama ha spiegato di non avere tempo di leggere i commenti negativi. Se ha scoperto quanto accaduto è solo perché le è capitato sott’occhio un articolo incentrato sulla faccenda.

Rosanna ha, quindi, dichiarato che, mentre alcune persone perdono il loro tempo ad insultarla, a commentare la sua vita e a discutere sul suo ruolo di madre e sul suo lavoro, lei non conosce nemmeno l’esistenza degli autori di queste critiche. Nel corso del suo sfogo, la Siino ha detto di non voler dedicare tempo e spazio a persone del genere, quindi, continuerà a condurre la sua vita in maniera tranquilla e serena come ha sempre fatto, senza lasciarsi minimamente scalfire dalle accuse.

Perché lo sfogo di Rosanna è apparso incoerente e come ha reagito il web

Il post in questione, però, ha inevitabilmente sollevato nuove critiche. Alcuni utenti hanno posto l’accento sul fatto che, se Rosanna non avesse voluto dare adito alle accuse ricevute, non si sarebbe dovuta nemmeno prendere la briga di registrare un video di replica. In questo modo, infatti, ha dimostrato di aver dato eccome peso alle critiche e, soprattutto, di non essere rimasta indifferente alla cosa. Altri utenti poi, hanno colto la palla al balzo per attaccare la protagonista accusandola di avere dei modi da super donna quando, in realtà, non è assolutamente nessuno. Stavolta Rosanna non ha ulteriormente replicato alle accuse, ma si è soffermata solo sui commenti positivi, scritti da coloro i quali la sostengono e si sono schierati dalla sua parte. In effetti, la dama si è un po’ contraddetta creando incoerenza tra le azioni e le parole.