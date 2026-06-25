Elisa Leonardi è molto attiva sui social con i suoi fan. Da quando la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa, nel migliore dei modi per lei, in quanto è stata scelta da Ciro Solimeno, la giovane sta ricevendo tantissimi consensi e commenti positivi da parte degli utenti. In queste ore, però, la giovane è finita sulla bocca di tante persone per la pubblicazione di alcuni contenuti alquanto criptici e pungenti. Nello specifico, Elisa ha pubblicato un video su TikTok in cui ha lanciato una stoccata, molto probabilmente, a Martina Calabrò. Inoltre, la Leonardi ha pubblicato anche uno sfogo, su Instagram questa volta, in cui ha raccontato un disagio che sta vivendo ultimamente.

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La stoccata di Elisa Leonardi contro Martina Calabrò e la reazione dei fan di UeD

Anche se Uomini e Donne ha chiuso i battenti da un po’ di tempo, e i protagonisti sono tornati alla loro vita di sempre, il risentimento e il livore esistente tra alcuni ex esponenti continua a esistere. A rendersi protagonista di un contenuto che, in men che non si dica, è divenuto virale è stata Elisa Leonardi. La ragazza ha condiviso un video su TikTok in cui si è mostrata al lavoro mentre balla e canta sotto le note di una canzone. A catturare l’attenzione degli utenti del web, però, è stata la didascalia annessa dalla giovane. Nello specifico, la protagonista ha scritto:

“Niente nuovi spunti per i tuoi TikTok, ma stay tuned”

Questa frase ha scatenato subito i commenti di molti utenti del web, i quali sono scoppiati a ridere cogliendo immediatamente l’ironia della giovane. Tra i commenti, infatti, in tanti hanno subito capito che si trattasse di una stoccata contro Martina Calabrò. Questo perché pare che di recente quest’ultima stia pubblicando diversi contenuti sui suoi social adoperando le stesse canzoni usate da Elisa e da Ciro Solimeno. La stoccata è stata sottile, ma gli utenti più attenti sono comunque riusciti a coglierla. Per il momento, Martina non ha ancora replicato, ma considerando il livore esistente tra le due ragazze, non si esclude che presto possa arrivare una reazione.

Lo sfogo di Elisa su un suo disagio fisico

Nel frattempo, Elisa Leonardi si è resa protagonista anche di uno sfogo con i suoi fan di Instagram, in cui ha raccontato un disagio che sta vivendo nell’ultimo periodo. Nello specifico, la giovane ha spiegato che ultimamente sta facendo i conti con una condizione fisica che le sta generando un certo disagio, ovvero, un gonfiore addominale di cui non aveva mai sofferto prima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto di trovarsi in questa condizione probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’apparato digerente. A tal riguardo, ne ha approfittato per sponsorizzare i probiotici di un marchio con cui attualmente sta collaborando. Da quando la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi è giunta al termine, sia lei sia Ciro stanno effettuando molte sponsorizzazioni. Il tutto, chiaramente, è possibile grazie alla notorietà e ai consensi che entrambi stanno ricevendo.