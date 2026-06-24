Mentre Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno mostrando sui social molti contenuti in cui espongono la loro vita sentimentale e la loro quotidianità di coppia, Martina Calabrò sta pubblicando dei video piuttosto ambigui. La ragazza ha mostrato su Instagram dei contenuti che hanno spinto in molti a pensare che possa essersi fidanzata. A chiarire la situazione ci ha pensato un’influencer che spesso si occupa di vicende legate a Uomini e Donne.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

La verità sulla vita sentimentale di Martina Calabrò dopo i video ambigui

In queste ore, sono molti i fan di Uomini e Donne che si stanno domandando cosa stia succedendo nella vita amorosa di Martina Calabrò. La ragazza ha recentemente pubblicato dei video in cui si è mostrata in un locale in compagnia di amici, mentre balla e si diverte. A un certo punto, però, tra i vari contenuti ne sono spuntati alcuni in compagnia di un ragazzo. Lei e questo giovane hanno iniziato a duettare sotto le note di canzoni neomelodiche napoletane incentrate sull’amore. In particolar modo, i due hanno dato luogo a delle scenette proprio come se fossero una coppia, cantando frasi romantiche.

Nel giro di poco tempo, in tanti hanno iniziato a farsi delle domande circa la vita sentimentale di Martina. La giovane, almeno per il momento, non è intervenuta sulla faccenda, lasciando i fan brancolare tra i dubbi. La questione, però, è stata ben presto affrontata da un’influencer che si occupa anche di Uomini e Donne, ovvero Daria Restaino. Ebbene, la donna ha chiarito la faccenda dichiarando che quello non era il fidanzato di Martina, bensì suo cugino.

Cosa sta facendo Martina dopo Uomini e Donne

In effetti, guardando con maggiore attenzione i contenuti, è possibile notare una certa somiglianza tra i due. Inoltre, Martina ha parlato di lui definendolo come “il suo sangue”. Già questi elementi potevano bastare a dissipare i dubbi, ma è stato necessario un chiarimento per portare allo scoperto la verità. Attualmente, infatti, Martina pare sia ancora single, spensierata e libera da qualunque tipo di legame. La giovane si sta godendo la vita in compagnia delle persone a cui tiene di più, tra amici e famiglia, e sembra essere felice così. Gli utenti del web la stanno continuando a sostenere come sempre, caldeggiando fortemente l’idea che a settembre possa essere scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. Staremo a vedere.