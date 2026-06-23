Essere un personaggio molto in voga a Uomini e Donne è, da sempre, un’arma a doppio taglio. L’esposizione mediatica, infatti, da un lato può fornire fama, notorietà e consensi, ma dall’altra può fomentare gli hater, che sono soliti scrivere dei commenti decisamente forti e offensivi. Ebbene, ad essere bersagliata sul web in queste ore è stata Rosanna Siino. La donna era già stata presa di mira nei giorni passati per essersi intromessa nel rapporto tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. Adesso, però, è stata colpita su di un aspetto decisamente più delicato, ovvero, il suo ruolo di madre.

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Le dure accuse subite da Rosanna Siino sui social

Da quando Uomini e Donne è andato in ferie, Rosanna Siino sta aggiornando i suoi fan circa gli sviluppi della sua vita mediante i social. Proprio in queste ore ha pubblicato un post su Instagram molto dolce, in cui ha raccontato un aneddoto riferito a sua figlia. Nello specifico, la donna ha riportato una conversazione avuta con la giovane in cui l’avvisava di aver terminato di lavorare e di stare per tornare a casa. La figlia, felice della notizia, ha mandato a sua madre la foto di un cuore simulato con la mano, e Rosanna ha ricambiato.

Ebbene, un aneddoto così tenero si è ben presto trasformato in un pretesto di cui si sono serviti gli hater per prendere di mira la donna. Nello specifico, alcune persone hanno ironizzato sulla faccenda dicendo di poter dormire tranquille una volta saputa questa informazione. Altri, invece, hanno reputato del tutto fuori luogo e irrilevante l’intervento di Rosanna. Ad ogni modo, ci sono stati commenti decisamente più pungenti oltre a questi. Un utente in particolare ha detto di non aver mai apprezzato Rosanna per i suoi modi di fare a Uomini e Donne, ma adesso che ha scoperto che la donna sia anche una madre, prova vergogna per lei. Il fatto che una donna come lei svolga anche il ruolo di educatrice è per l’utente in questione una cosa assurda.

La reazione della dama di Uomini e Donne e lo sfogo sul momento difficile

Soprattutto quest’ultimo commento si è rivelato particolarmente aspro, specie per il fatto che è stato tirato in causa un aspetto molto privato, come quello legato alla genitorialità. In ogni caso, Rosanna ha deciso di non dare adito a queste critiche, ignorando completamente i commenti più pesanti, e rispondendo unicamente a quelli gentili ed educati. A tal riguardo, Rosanna ha spiegato anche di trovarsi in un momento molto stressante, in quanto si avvicina la chiusura feriale del Tribunale, dunque, sta smaltendo molto lavoro arretrato. Inoltre, la dama ha spiegato anche di soffrire molto il caldo, ragion per cui, appena ne ha la possibilità, si reca al mare anche solo per qualche ora. In merito alla sfera sentimentale, infine, Rosanna è ancora single, quindi in lizza per rientrare a UeD a settembre.