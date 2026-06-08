Uomini e Donne ha chiuso i battenti da più di una settimana, sia dal punto di vista delle registrazioni, sia per quanto riguarda le messe in onda. Lo staff del programma non si ferma neppure in estate. Proprio oggi, infatti, su Witty Tv è comparso un video nel quale vengono invitati tutti coloro che sono alla ricerca dell’amore ad iscriversi sul sito per partecipare alla trasmissione. Contestualmente, la redazione sta pensando a quelli che potrebbero essere i futuri tronisti e troniste dell’edizione, nonché i vari partecipanti. Ebbene, proprio in queste ore, sul web stanno circolando delle voci in merito ad un possibile ritorno di Martina Calabrò al Trono Classico in qualità di nuova tronista.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Le ipotesi di Martina Calabrò come tronista di UeD e la reazione del web

La scelta di Ciro Solimeno, trasmessa nel corso dell’ultima settimana di puntate di Uomini e Donne, ha diviso il pubblico a metà. Da un lato i sostenitori della coppia, che continuano a schierarsi dalla parte sua e di Elisa Leonardi, mentre dall’altra ci sono i loro detrattori, che vedono nelle loro esternazioni social solo tanta voglia di visibilità. Per contro, invece, Martina Calabrò sta mantenendo un profilo decisamente più basso, che sta riscuotendo grandi consensi dagli utenti del web. In questi giorni la giovane ha compiuto 27 anni e ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di parenti e amici, condividendo anche qualche scatto sui social. Gli utenti del web hanno commentato facendo gli auguri alla giovane, ma non solo. Al di sotto dell’ultimo post pubblicato dalla ragazza su Instagram, in molti hanno fatto tanti complimenti a Martina per la sua bellezza ma, soprattutto, per la sua eleganza. Non è stato possibile evitare di fare dei riferimenti a Ciro ed Elisa, paragonando l’eleganza di Martina all’egocentricità dei due ragazzi. Tra i vari commenti ne sono spuntati anche alcuni volti ad esortare la redazione di UeD a porre Martina sul Trono a settembre. In merito a questo tema, però, gli utenti si sono divisi. Da un lato ci sono coloro che sostengono l’ascesa di Martina al Trono, mentre dall’altro ci sono persone che hanno commentato negativamente questa ipotesi, mettendo dei pollici in giù e delle emoticon di pagliacci.

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Trono Classico sempre più in declino: cosa farà Maria De Filippi?

La scelta dei nuovi tronisti di Uomini e Donne è sempre un momento difficile e catartico per lo staff del programma, in quanto è proprio da questa decisione che dipendono le sorti dell’intero Trono Classico. Ultimamente, purtroppo, i tronisti e le troniste si stanno rivelando sempre più fallimentari, spingendo i telespettatori a preferire di gran lunga le dinamiche del Trono Over rispetto ai giovani. Questo malcontento è stato percepito anche da Maria De Filippi che, infatti, non ha dato luogo alla seconda turnazione di tronisti a inizio anno nuovo, lasciando come unico tronista fino a fine stagione solamente Ciro. Il Classico, dunque, sta perdendo sempre più punti, dunque, non resta che attendere per vedere se la conduttrice si inventerà qualcosa per riuscire a risollevare l’attenzione determinando un maggiore interessamento del pubblico alle dinamiche dei più giovani.