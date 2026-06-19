Qualche giorno fa, Barbara De Santi aveva fatto preoccupare un po’ i suoi fan raccontando un incidente che ha subito e che ha coinvolto le sue ginocchia. A distanza di un po’ di tempo, la donna ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, mostrando le ferite e mettendo anche in bella mostra il suo corpo. Nel frattempo, è sopraggiunta anche una notizia inerente un suo noto ex, per cui la dama lasciò Uomini e Donne.

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Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Barbara De Santi

L’estate non sembra essere un periodo propriamente fortunato per Barbara De Santi. Lo scorso anno la dama fu colpita da una tragedia familiare, in quanto sua sorella rimase coinvolta in un grave incidente rischiando di perdere la vita. Per fortuna, però, le cose si sono risolte in maniera positiva, anche se la donna non è ancora ritornata alla sua vita di tutti i giorni. Quest’anno, invece, a Barbara è capitata un’altra sventura, decisamente meno pesante della precedente. La donna è scivolata sull’asfalto finendo per ferirsi alle ginocchia. Per fortuna se l’è cavata solo con qualche escoriazione e contusione e con un periodo di riposo.

A distanza di un po’ di giorni dall’evento, Barbara sembra essere tornata alla normalità, anche se le ginocchia restano ancora fasciate. In queste ore, la donna ha pubblicato una foto in cui è in costume da bagno e mette in bella mostra i cerotti ancora presenti sugli arti coinvolti dalla caduta. La De Santi ha aggiunto anche una didascalia, ovvero ha scritto di sentirsi libera di sbucciarsi le ginocchia, proprio come capitava da bambini. Molti utenti del web hanno commentato lo scatto in questione, ponendo principalmente l’accento sul corpo della donna. A 57 anni, la dama di Uomini e Donne ha un corpo tonico e asciutto, anche perché cerca sempre di prendersene cura ogni volta che può, e i risultati si vedono.

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L’ex di Barbara pare abbia ritrovato l’amore con un’ex di UeD

La bellezza di Barbara De Santi, però, non le è mai servita molto per trovare l’amore, né dentro né fuori Uomini e Donne. Lo scorso anno sembrava quasi esserci riuscita, sta di fatto che lasciò la trasmissione in compagnia di Ruggiero D’Andrea. I due sembravano essere una coppia collaudata e complice, ma dopo poco le cose naufragarono. Ebbene, a distanza di quasi un anno dalla rottura, l’uomo pare abbia ritrovato l’amore in compagnia di un’altra donna. Mediante i suoi social, infatti, l’ex cavaliere del parterre ha mostrato la sua nuova fidanzata, che peraltro è stata anche lei dama di UeD, stiamo parlando di Alessandra Cimmino. I due non hanno ancora esplicitato la loro relazione, ma dai contenuti pubblicati sui social pare proprio che tra di loro sia nato qualcosa di speciale.