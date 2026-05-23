Da lunedì 2 giugno il mezzogiorno di Rai1 cambia volto: Antonella Clerici passerà il testimone a Peppone, alias Giuseppe Calabrese, per una nuova stagione di Camper che quest’anno si rinnova anche nel titolo, diventando Camper osteria Italia. L’appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.25, fino al 5 settembre.

La scelta della Rai di puntare ancora su Peppone non è casuale: la scorsa estate il programma ha registrato una crescita di oltre un punto di share rispetto all’edizione 2024, confermandosi un riferimento solido per chi resta a casa nei mesi più caldi. Con questi numeri in tasca, la rete ha deciso di investire su un format che funziona, rinnovandolo però con un elemento inedito che promette di aggiungere dinamismo e competizione alla formula già rodata.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

La gara tra osterie: la grande novità del format

Il cambiamento più significativo rispetto alle edizioni precedenti riguarda l’introduzione di una gara tra osterie italiane. Ogni settimana, due osterie si sfideranno cucinando i loro piatti durante i giorni dal lunedì al giovedì, per poi essere valutate il venerdì da una giuria composta da tre appassionati del buon cibo. Un meccanismo che aggiunge suspense all’appuntamento quotidiano e valorizza al tempo stesso la tradizione culinaria del nostro paese.

Parallelamente alla gara, i collegamenti in diretta racconteranno i borghi e i paesi delle due osterie in competizione, mantenendo intatto quello spirito di scoperta e valorizzazione del territorio che ha sempre caratterizzato Camper. A fare da filo conduttore ci sarà la ricca squadra di inviati, tra cui Monica Caradonna ed Elisa Silvestrin, pronti a esplorare le più svariate località vacanziere della Penisola. Lo studio romano ospiterà poi momenti di intrattenimento con musica, rubriche e allegria, elementi che da sempre rendono il programma un prodotto interno riconoscibile di Rai1.

Camper in viaggio: la mezz’ora che precede Peppone

Vale la pena segnalare che nello stesso giorno di inizio partirà anche Camper in viaggio, condotto da Tinto, Alessia Mancini e Umberto Broccoli, che occuperà la mezz’ora precedente rispetto allo spazio di Peppone, ampliando ulteriormente l’offerta del daytime estivo della rete. Una scelta che dimostra quanto Rai1 punti sul blocco del mezzogiorno come momento di aggregazione per chi vive l’estate davanti alla televisione, in attesa che altri contenitori come La vita in diretta, Storie Italiane e La volta buona concludano la loro stagione entro fine giugno.