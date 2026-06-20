La relazione tra Cinzia Paolini e Marco Troiani pare stia procedendo una volta terminato Uomini e Donne. La dama, però, malgrado abbia deciso di offrire una seconda chance al cavaliere, dopo tutte le segnalazioni che sono trapelate in studio, ha sempre dichiarato di volerci andare piano, proprio per cercare di capire se può fidarsi dell’uomo oppure no. Fino a questo momento sembrava che tutto stesse andando bene, tuttavia, in queste ore pare sia successo qualcosa. A lasciar trapelare indiscrezioni sono stati i diretti interessati mediante i loro rispettivi social.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Le presunte stoccate di Cinzia Paolini contro Marco dopo Uomini e Donne

Cinzia Paolini e Marco Troiani erano spariti dai social da qualche giorno, cosa che ha subito acceso i sospetti dei fan più affezionati. In queste ore, però, i due hanno ripreso a pubblicare contenuti, lasciando intendere che possa essere successo qualcosa tra di loro. Nello specifico, Cinzia ha condiviso sul suo profilo di Instagram delle storie nelle quali non ha potuto fare a meno di lanciare delle stoccate. La dama è partita da un mazzo di fiori che le è stato regalato, ed ha spiegato che, purtroppo, non sempre fiori così belli sono in grado di cancellare parole dette male o maledette.

Successivamente, poi, Cinzia ha pubblicato un altro contenuto nel quale si è mostrata mentre era dal parrucchiere. Come didascalia, poi, ha aggiunto una frase che ha tutta l’aria di essere un’altra frecciatina. Nello specifico, la dama ha detto che i suoi capelli in estate necessitano di protezione, cosa di cui ha bisogno anche lei. Queste frasi, seppur non esplicite, lasciano trapelare una certa delusione provata da Cinzia nei riguardi di qualcuno che pare non si sia dimostrato all’altezza delle sue aspettative. Gli utenti del web, chiaramente, non possono fare a meno di credere che si tratti di stoccate rivolte a Marco.

Gesto di Marco per farsi perdonare? Cosa è successo

Nel frattempo, mentre Cinzia ha riempito le sue storie di Instagram con contenuti del genere, Marco Troiani ha pubblicato un post che ha subito catturato l’attenzione del web. Nello specifico, il cavaliere ha pubblicato due biglietti per andare a vedere il concerto di Diana Krall, una cantante di musica jazz. Marco, però, ha fatto attenzione a non mostrare il nome della persona a cui ha regalato il biglietto. Gli utenti del web, quindi, hanno subito commentato al di sotto del post in questione chiedendo a Marco per quale ragione censurasse il nome di Cinzia, quando fosse palese che il biglietto appartenesse a lei.

Marco non ha raccolto nessuna provocazione. In ogni caso, alla luce dei contenuti mostrati da Cinzia, il gesto di Marco sembra essere un modo per farsi perdonare qualche marachella combinata in questo periodo. Naturalmente non c’è nessuna conferma a riguardo ma, dopotutto, i due hanno sempre condiviso contenuti alquanto criptici sui social.