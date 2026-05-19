La serie spy-thriller di Paramount+ è pronta a tornare con una stagione 2 che promette tensione ancora più alta, colpi di scena e una missione personale destinata a cambiare tutto. The Agency ha già dimostrato di avere il pubblico dalla sua parte, e ora si prepara a fare ancora meglio.

La data ufficiale è domenica 21 giugno 2026, quando tutti i 10 episodi della seconda stagione saranno disponibili in streaming su Paramount+ il giorno stesso del lancio, abbandonando il formato a rilascio settimanale adottato nella prima stagione. Una scelta che permetterà di vivere l’intera stagione in modo più intenso e senza interruzioni forzate.

Al centro della nuova stagione c’è ancora Michael Fassbender nei panni di Martian, un agente della CIA che si trova ad affrontare una missione del tutto personale: salvare la sua amante Samia (interpretata da Jodie Turner-Smith), diventata prigioniera politica in Sudan. La sinossi ufficiale non lascia spazio a interpretazioni: “He will do anything to save her, even past the point of treachery. The only way out is deeper in, a knife-edge Martian must walk if he is to save love, life, and his mission.” Fassbender stesso, che è anche produttore esecutivo della serie, ha anticipato il tono della stagione con parole precise:

It just doesn’t let up in Season 2. The walls just keep coming in, and the vice grip keeps getting tightened. That tension and that jeopardy just heightens all the way through.

Vale la pena ricordare da dove veniamo: la prima stagione, debuttata il 29 novembre 2024, aveva conquistato 5,1 milioni di spettatori globali nel solo weekend d’esordio, diventando la serie più vista nella storia di Showtime. Paramount+ aveva rinnovato la serie appena cinque giorni dopo il debutto, il 4 dicembre 2024, e il titolo è rimasto nella top 10 di diversi paesi, inclusa l’Italia.

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Il cast si allarga: vecchie e nuove facce nella stagione 2

Oltre a Fassbender e Turner-Smith, tornano nel cast Jeffrey Wright, Richard Gere, Katherine Waterston, Dominic West, insieme a Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, Andrew Brooke, India Fowler, Reza Brojerdi e Alex Reznik.

La stagione introduce però anche volti nuovi di grande interesse: Amir El-Masry (The Crown) avrà un ruolo ricorrente nei panni di Saeed, ufficiale dei servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti, mentre Christian Ochoa Lavernia (Silo) sarà un personaggio regolare della serie. Tra i ricorrenti ci sono anche Clayne Crawford (Lethal Weapon), Raza Jaffrey (Homeland), Medalion Rahimi (Hacks), Keanush Tafreshi e Tessa Ferrer (Grey’s Anatomy).

Le riprese si sono svolte tra Londra, Estonia ed Egitto, a testimonianza di un respiro internazionale che ha sempre caratterizzato la serie. La produzione è firmata da Paramount Television Studios e 101 Studios, con i produttori esecutivi Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, David C. Glasser, George Clooney, Grant Heslov e lo stesso Fassbender.