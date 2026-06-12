A distanza di un po’ di tempo dalla fine di Uomini e Donne, Rosanna Siino ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo percorso fatto nel programma e, naturalmente, non ha potuto evitare di trattare l’argomento Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. A tal riguardo, la dama ha mosso delle accuse piuttosto forti e ha fatto interessanti confessioni.

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Il grande cambiamento di Rosanna nella stagione di Uomini e Donne di quest’anno

Nel corso dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne Rosanna Siino ha tirato fuori un lato di sé inedito e completamente differente rispetto all’anno precedente. A rivelare le motivazioni celate dietro questo cambiamento repentino è stata la diretta interessata che, in un’intervista rilasciata a Opinionista Social, ha sviscerato molti temi legati al programma. Innanzitutto, la donna ha ammesso che l’anno scorso era molto più pacata e meno spontanea, in quanto temeva che la sua esposizione mediatica potesse interferire negativamente con la sua professione di avvocato. Quest’anno, invece, ha preso coscienza del fatto che lei è una persona oltre il suo lavoro e, in quanto tale, è normale che provi emozioni, che prenda delle decisioni anche sbagliate e commetta degli errori. Proprio per questo, stavolta la donna ha tirato fuori la sua vera essenza e il suo vero carattere.

Rosanna Siino parla di Alessio Pili Stella e muove accuse contro lui e Debora

Successivamente Rosanna è passata a parlare delle frequentazioni avute a Uomini e Donne e, in particolar modo, della travagliata conoscenza con Alessio Pili Stella. La donna ha spiegato di aver provato per lui dei sentimenti reali, proprio per tale ragione, quando il cavaliere ha fatto la proposta a Debora Bragetti, lei è stata molto male. Quando ha visto entrare il pianoforte, ha subito compreso che si trattasse di Alessio, in quanto conosceva questa sua passione. Per tutta la durata della dedica, Rosanna ha detto di aver trattenuto il respiro per cercare di non lasciar trapelare le sue emozioni. Quando poi Gianni Sperti ha deciso di abbracciarla, ha scelto di lasciarsi andare, manifestando le sue emozioni, anche perché, dopotutto, la trasmissione è proprio incentrata su questo, ovvero sulle emozioni.

Nel corso dell’intervista, però, Rosanna non ha potuto fare a meno di lanciare delle stoccate alla neo coppia. Nello specifico, ha detto di credere che Alessio abbia optato per una scelta di comodità e convenienza, in quanto Debora è una donna meno impegnativa di lei. Inoltre, ha anche dichiarato di avere dei forti dubbi circa la durata della loro relazione, ma nulla può mai dirsi. Ad ogni modo, al di là di come andranno le cose, la Siino ha voluto ricordare alcune parole pronunciate da Pili Stella nel corso di quest’anno, ovvero, che non sarebbe tornato a settembre, anche nel caso in cui fosse stato ancora single. Staremo a vedere.

Le parole di Rosanna sulle altre conoscenze avute nel programma

Rosanna ha poi commentato anche altre conoscenze fatte nel programma, ed ha speso belle parole per molti esponenti del parterre. In particolar modo, ha detto di avere molta stima di Arcangelo, anche se non ha mai accettato il suo numero di telefono poiché sapeva che tra di loro non ci sarebbe potuto essere nulla di più di un’amicizia. Poi ha parlato di Edoardo, soprannominato “Pisolo”, per il fatto che ha sempre dichiarato di andare a letto molto presto. Ebbene, a tal proposito, ha detto di reputare l’uomo una persona molto gentile e galante. Ad ogni modo, al di là del programma, adesso Rosanna si sta concentrando sulla sua vita, sul suo lavoro, sulle sue figlie e, almeno per il momento, non sembra esserci nessuna frequentazione amorosa all’orizzonte.