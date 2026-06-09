L’estate 2026 si avvicina e con essa l’appuntamento più atteso dagli appassionati di calcio: la Coppa del Mondo FIFA, che quest’anno si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico con un format ampliato a 48 squadre. In Italia, l’intera competizione sarà trasmessa da DAZN, che ha messo a punto un’offerta articolata per permettere a tutti di seguire il torneo, dai già abbonati a chi vuole accedere solo al Mondiale. Oltre alle dirette, la piattaforma promette un racconto non-stop con show mattutini, pomeridiani e serali, contenuti originali e highlights di ogni partita.

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Pass Mondiali e abbonamenti DAZN: tutte le opzioni per seguire il torneo

DAZN trasmetterà 104 partite in diretta, di cui 69 in esclusiva, coprendo l’intero torneo con oltre 16 ore di eventi live al giorno. A questo si aggiungeranno 104 highlights, circa 1000 contenuti originali e tre show inediti: “Wake Cup” al mattino (dalle 8:00 alle 8:30), “Copa Mundial” nel pomeriggio (17:00-19:00, in diretta dall’Adidas brand center di Milano) e “Times Square – L’Ora del Mondiale” in prima serata. Come già raccontato in dettaglio nella guida completa sul Mondiale 2026, la piattaforma si conferma broadcaster principale dell’evento con una copertura senza precedenti.

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Per quanto riguarda l’accesso, le possibilità sono diverse a seconda che abbiate già un abbonamento attivo o vogliate sottoscriverne uno solo per il Mondiale. Chi ha già DAZN Full o Family, inclusi gli abbonati tramite TimVision, può vedere tutto il torneo senza costi aggiuntivi. Per chi invece vuole attivarsi ora, DAZN propone due offerte lancio valide fino all’inizio del torneo: DAZN Full annuale a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi (anziché 36,99 euro), con vincolo di 12 mensilità, oppure DAZN Full mensile a 29,99 euro al mese per 4 mesi (anziché 46,99 euro), senza vincoli di permanenza.

Entrambi gli abbonamenti includono non solo i Mondiali, ma anche l’intera offerta sportiva di DAZN per l’estate: la Volleyball Nations League (con le Finals femminili dal 22 al 26 luglio a Macao e quelle maschili dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo), i Campionati Europei di volley con le Nazionali italiane e il Tour de France in diretta sui canali Eurosport integrati nell’app, a partire dal 4 luglio.

Per chi non vuole un abbonamento completo, DAZN ha introdotto il Pass Mondiali, un’opzione pensata esclusivamente per il torneo. Funziona con un pagamento una tantum, si disattiva automaticamente il 31 luglio e non comporta alcun vincolo di permanenza. Il prezzo varia a seconda della situazione: 14,99 euro per chi ha già attivo (o attiverà) un piano DAZN Goal, MyClub Pass o Sports, oppure 24,99 euro per chi non ha alcun abbonamento DAZN attivo. Quest’ultima opzione è particolarmente interessante per chi vuole seguire solo il Mondiale senza impegnarsi con piani mensili o annuali.

Prezzi e disponibilità del Pass Mondiali DAZN

Il Pass Mondiali è acquistabile da oggi, 8 giugno, sul sito ufficiale DAZN. Come anticipato, costa 24,99 euro per chi non ha abbonamenti attivi, oppure 14,99 euro come add-on per chi è già cliente con piani Goal, MyClub Pass o Sports. Il pass include tutte le 104 partite del torneo, i contenuti editoriali e gli show live, e si disattiva automaticamente il 31 luglio 2026 senza necessità di disdetta. Le offerte promozionali per DAZN Full (annuale a 19,99 euro/mese o mensile a 29,99 euro/mese per i primi 4 mesi) sono disponibili sulla welcome page ufficiale della piattaforma e riservate ai nuovi abbonati.