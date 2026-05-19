Il Mondiale 2026 si avvicina e la macchina della televisione italiana si mette in moto. Dazn ha presentato ufficialmente la sua offerta per la competizione che prenderà il via l’11 giugno tra Canada, Messico e Stati Uniti, confermandosi come broadcaster principale dell’evento con una copertura senza precedenti per la piattaforma.

L’annuncio è arrivato dal Portrait di Corso Venezia 11 a Milano, dove il CEO di Dazn Italia Stefano Azzi ha aperto i lavori con parole che dicono molto sul peso dell’occasione: «È la prima volta che trasmettiamo un Mondiale e siamo orgogliosi di poterlo fare. Anche perché siamo l’unico broadcaster a trasmettere il torneo in tre Paesi: Italia, Spagna e Giappone. È un momento molto importante». Soddisfazione condivisa anche dalla FIFA, con il Chief Business Officer Romy Gai che ha dichiarato: «Siamo contenti di avere Dazn a bordo, sono gli unici a coprire tre Paesi».

I numeri parlano chiaro: 39 giorni di competizione, 48 squadre, 104 partite totali, di cui 69 in esclusiva su Dazn e 35 in simulcast con la Rai. A queste cifre si aggiunge una programmazione da 16 ore al giorno tra partite, studi, approfondimenti e contenuti originali, anche in assenza della Nazionale italiana.

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Palinsesto, conduttori e funzionalità inedite

Il direttore editoriale Michele Dalai ha illustrato nel dettaglio come sarà strutturata la giornata tipo su Dazn. Si parte alle 8.30 con “Wake Cup”, lo studio del mattino dedicato ai gol della notte, alle interviste e all’agenda del giorno. Dalle 14 alle 15, in collaborazione con Radio 24, arriva sull’app “Tutti convocati”, il programma condotto da Carlo Genta insieme a Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, in diretta dall’Adidas Brand Center di Milano, andrà in onda “Copa Mundial”, un format che mescola calcio, intrattenimento, collegamenti dagli Stati Uniti e racconto della community. A condurlo saranno Alessia Tarquinio, nuova talent di Dazn per questa competizione, Barbara Cirillo e Ematoshi, imitatore e content creator milanese già noto agli appassionati di sport.

La prima serata sarà invece dominata da “Times Square L’Ora del Mondiale”, condotto da Diletta Leotta e Marco Russo, con analisi pre e post partita dei match in programma alle 19 o alle 21 supportati dagli inviati Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi. Il cast complessivo è particolarmente ampio e comprende, tra gli altri, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Hernanes, Fabrizio Romano, Pierluigi Marinozzi e molti altri volti noti del giornalismo e del calcio italiano.

Tra i contenuti originali spicca anche “Bordocampo” in versione Mondiali: 11 puntate speciali che porteranno i tifosi a vivere i match clou dalla posizione privilegiata del bordo del campo, svelando i lati più inediti della competizione.

Sul fronte delle funzionalità, l’esperienza in app si arricchisce con le Live Chat with the Stars, che permetteranno di interagire in tempo reale con alcune stelle del calcio internazionale, e con “MyClips”, una nuova funzione basata su intelligenza artificiale che consente di creare video personalizzati trasformando i momenti di gioco in highlights istantanei. Potenziata anche la FanZone, che ha già superato i 100 milioni di utenti cumulati nel mondo con oltre mezzo miliardo di interazioni: per i Mondiali sarà possibile personalizzare il proprio profilo con avatar e squadra del cuore, pubblicare status, inviare reaction live, partecipare a sondaggi, quiz, pronostici e minigiochi.

Non manca nemmeno una nota di colore: dalla collaborazione tra Dazn e Warner Music Italia è nato un inno ufficiale dei Mondiali, prodotto da Merk & Kremont, con gli artisti interpreti ancora da annunciare.

Dalla parte della Rai, invece, i diritti acquisiti coprono 35 partite in chiaro, tra cui la gara inaugurale, entrambe le semifinali e la finale di New York del 19 luglio, con almeno 32 incontri trasmessi su Rai 1. Il racconto sarà affidato a telecronisti come Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto e Luca De Capitani, con commenti tecnici di Lele Adani, Andrea Stramaccioni e altri, e con una novità storica: Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna a raccontare un Mondiale in Rai. A corredo, una programmazione di contorno articolata su più fasce orarie con “Dribbling”, “Italia chiama America” e “Notti Mondiali”, per un totale che coprirà l’intera durata della competizione dall’11 giugno al 19 luglio.