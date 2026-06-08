L’estate musicale della Rai si prepara a tornare protagonista: TIM Summer Hits è pronto ad animare Roma con quattro serate evento che trasformeranno Piazza del Popolo nel più grande palcoscenico a cielo aperto della stagione. Gli appuntamenti sono fissati per domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2026, e l’ingresso sarà completamente gratuito.

Alla conduzione ci saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, al timone dello show per il terzo anno consecutivo, pronti a guidare il pubblico attraverso le hit del momento e le performance live degli artisti italiani e internazionali più attesi di questa estate. Sul palco si alterneranno le star della musica, che porteranno i loro brani più amati dando vita a momenti di grande energia condivisa con il pubblico presente in piazza.

Chi non potrà essere fisicamente a Roma potrà comunque godere dello spettacolo: le serate saranno registrate e trasmesse in prima serata su Rai1, in contemporanea su Rai Radio2 e disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay.

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Un evento che cresce di anno in anno

TIM Summer Hits è ormai un appuntamento fisso nel palinsesto estivo della Rai fin dall’estate del 2022, quando debuttò su Rai2 prima di conquistare la prima serata di Rai1. Nel corso delle edizioni precedenti, oltre 150.000 persone si sono radunate nel cuore di Roma per ascoltare le hit estive più famose, con una presenza massiccia di giovani che hanno trasformato ogni serata in una festa collettiva all’aperto.

L’edizione 2026 dovrà anche destreggiarsi con il calendario dei Campionati del Mondo di calcio, che fra giugno e luglio terrà incollati milioni di italiani agli schermi: la scelta delle date di giugno è quindi strategica, pensata per occupare gli spazi liberi dal palinsesto mondiale senza rinunciare al grande pubblico delle serate estive.

Dal punto di vista produttivo, lo show è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, realizzato da Friends TV, con il supporto dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato. È proprio una memoria di giunta firmata dall’assessore a rendere ufficiale il riconoscimento del pubblico interesse dell’iniziativa da parte del Campidoglio, confermando il ruolo centrale che questo evento ha assunto nel calendario culturale e turistico della capitale.