Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, a partire dalle 21.30 su Canale 5, debutta la nuova edizione di Super Karaoke, lo storico format che torna in prima serata in una veste completamente rinnovata. Alla conduzione troviamo Michelle Hunziker, con la regia affidata a Roberto Cenci, firma storica del varietà italiano capace di gestire grandi show musicali con un coinvolgimento diretto del pubblico in piazza.

Lo spettacolo è stato registrato a marzo 2026 a Ferrara, nella suggestiva cornice di Piazza Trento e Trieste, motivo per cui durante la messa in onda non sorprenderà vedere cappotti, sciarpe e giubbotti tra il pubblico e i concorrenti. Sul palcoscenico si sono alternate ben 6000 persone, e proprio su questo aspetto la conduttrice ha condiviso la sua emozione: “È molto emozionante vedere cantare 6000 persone insieme a noi e soprattutto aver ricevuto la benedizione di Rosario Fiorello è stato anche un piccolo sollievo”. Un passaggio di testimone tutt’altro che formale: prima della messa in onda, la Hunziker ha contattato in videochiamata Fiorello durante La pennicanza su Rai Radio2, chiedendo scherzosamente la sua benedizione con la battuta: “Sono passata sotto una scala e ho fatto tutti gli scongiuri… posso venire a prendere la tua benedizione?” Un omaggio sentito a chi, nel 1992, trasformò il karaoke in un fenomeno televisivo debuttando su Italia 1 con il programma originale.

Il cuore del format rimane invariato: protagoniste sono persone comuni unite da una grande passione per il canto, che si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici alle hit degli anni Ottanta, Novanta fino ad oggi. Come da tradizione, il testo appare in sovrimpressione, quindi non serve memorizzare nulla in anticipo. Tra tutti i partecipanti alle selezioni, ne sono stati scelti venti, suddivisi in quattro squadre da cinque concorrenti ciascuna, capitanate da Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo, tutti volti di Radio Mediaset.

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Gli ospiti della prima puntata e il meccanismo di voto

Una delle grandi novità di questa edizione è la presenza delle cosiddette Wild Card: ospiti speciali della musica italiana che salgono sul palco per duettare direttamente con i concorrenti in gara, rendendo ogni esibizione uno show nel piccolo show. Per la prima puntata di stasera i nomi annunciati sono Raf, Noemi, Ivana Spagna e Al Bano, quattro voci che rappresentano stagioni diverse della canzone italiana e che promettono di regalare momenti di grande emozione. Anche Michelle Hunziker parteciperà ad alcuni momenti musicali, contribuendo a rendere ancora più festosa l’atmosfera.

A decidere il concorrente preferito è il pubblico presente in piazza: prima dell’ingresso a Piazza Trento e Trieste sono stati distribuiti dei flyer con un QR code da inquadrare con lo smartphone per esprimere il proprio voto in tempo reale. Un meccanismo semplice e immediato che mantiene alta la partecipazione durante tutta la serata.

Lo show è composto da due puntate in prime time: dopo quella di questa sera, l’appuntamento successivo è fissato per mercoledì 10 giugno, quando sul palco arriveranno Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Per chi non potesse seguire in televisione, entrambe le puntate sono disponibili anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.