La settimana che va dall’8 al 12 giugno 2026 si preannuncia come una delle più intense e cariche di colpi di scena per Far Away, la soap turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45. Alya si troverà stretta in una morsa sempre più soffocante, tra fughe fallite, segreti esplosivi e una scelta che potrebbe cambiare per sempre il suo destino e quello del piccolo Deniz.

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Un campo minato e una rivelazione sconvolgente

La settimana si apre con Alya in preda all’ansia per la scomparsa di Izzet. Quando decide di affrontare Sadakat per ottenere risposte, la matriarca le mostra il cellulare dell’uomo come prova che qualcosa è andato storto, salvo poi orchestrare qualcosa di ben più sinistro: incarica Kaya di accompagnare Alya insieme a Kadir in un luogo isolato, dove Izzet è stato costretto a trascorrere l’intera notte intrappolato in un campo minato. Una volta liberato, l’uomo torna in albergo con la donna e le confessa di voler abbandonare definitivamente la Turchia, chiedendole di decidere se seguirlo.

Nel frattempo, Ozkan, marito di Nare, fa a Alya una rivelazione destinata a sconvolgerla: Boran avrebbe ucciso il capo della famiglia Baybars. Una notizia che la spinge immediatamente a confrontarsi con Cihan per sapere la verità, mentre Sadakat, appreso che è stata proprio Nare a informare Ozkan della presenza di Alya in albergo, reagisce con la sua consueta durezza.

Il martedì porta una nuova escalation: Izzet comunica ad Alya di aver trovato dei contatti per raggiungere la Siria, da dove potrebbero imbarcarsi verso il Canada. Nare decide di aiutarla fornendole le chiavi dell’auto e distraendo le guardie. La fuga, però, viene bruscamente interrotta quando un camion diretto in Siria viene attaccato a colpi d’arma da fuoco. Cihan si precipita sul posto e riesce a salvare l’autista, ma il mezzo viene completamente distrutto dalle fiamme, gettando ulteriore caos sulla situazione e alimentando i sospetti su chi si celi dietro l’agguato.

Il tradimento di Izzet e il ricatto del matrimonio

Il mercoledì segna forse il momento più drammatico della settimana. Nel tentativo di fuggire con il piccolo Deniz, Alya viene tradita proprio da Izzet, che la consegna nelle mani di Demir Baybars. Ne segue un inseguimento concitato durante il quale la donna riesce almeno a mettere in salvo il figlio, prima di finire catturata. L’intervento di Cihan la libera, ma lo scontro con Demir riporta a galla ferite antiche mai rimarginate: al centro emerge la tragica figura di Seyda, una donna innamorata di Demir ma costretta a sposare Cihan contro la propria volontà, una situazione che contribuì al suo suicidio e alimentò per anni l’odio tra le due famiglie.

Rientrata alla villa, Alya si trova davanti a un ultimatum brutale: se vuole restare accanto a Deniz, dovrà accettare di sposare Cihan; altrimenti sarà costretta ad andarsene senza il bambino. Una scelta impossibile, che la mette in ginocchio.

Il giovedì aggiunge ulteriori complicazioni: una lite tra Ozkan e Sahin degenera, Nare interviene per separarli ma cade e inizia a perdere sangue. Viene trasportata d’urgenza in ospedale, dove ad accoglierla c’è Mine, direttrice sanitaria della struttura e amante di Cihan, che non perde l’occasione per raccogliere informazioni su Alya. Nel frattempo, Deniz confessa alla madre di sentirsi felice lì e di non voler tornare in Canada, fornendo a Cihan il pretesto per imporle di partire da sola. Alya prova a sistemarsi in albergo, ma scopre che le sue carte di credito sono state bloccate: è Kadir, per ordine di Cihan, a pagare la stanza, un’ingerenza che la fa andare su tutte le furie. Senza più alleati, contatta l’ambasciata canadese denunciando che suo figlio viene trattenuto dalla famiglia del marito defunto.

La granata e il nome di Ecmel

Il venerdì chiude la settimana con una scena ad alta tensione. Cihan affronta Nadim e Demir con metodi tutt’altro che diplomatici: li minaccia con una granata per costringerli a rivelare chi si nasconde dietro l’attacco al camion. Nadim alla fine suggerisce il nome di Ecmel come possibile mandante, pur senza prove concrete. Cihan non si ferma qui e si reca direttamente in carcere per affrontarlo, ma l’uomo respinge ogni accusa.

Parallelamente, Deniz sente sempre di più la mancanza della madre e chiede a Cihan di poterla sentire, mentre Alya prende la decisione di non rispondere più alle chiamate finché non potrà riabbracciarlo fisicamente. Sullo sfondo, Mine continua la sua indagine silenziosa su Alya, cercando di ricostruire ogni dettaglio del suo arrivo, in quello che si preannuncia come un nuovo fronte di conflitto ancora tutto da esplorare.