La relazione tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi è appena cominciata e i due sembrano essere più appassionati che mai. Non tutti, però, sembrano credere alla loro relazione e alla possibilità che questa storia possa durare a lungo fuori da Uomini e Donne. Tra i non sostenitori dei due c’è anche una persona legata a Gianmarco Steri, attuale fidanzato di Martina De Ioannon. Nello specifico, la zia dell’ex tronista di UeD ha commentato al di sotto di un post dedicato alla coppia, cosa che ha suscitato l’immediata reazione degli utenti del web.

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Il commento pungente della zia di Gianmarco Steri contro Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Ciro ed Elisa hanno tanti sostenitori, ma anche tanti detrattori, come capita alla stragrande maggioranza delle coppie che si formano a Uomini e Donne. I fan, spesso, sono soliti realizzare pagine e condividere contenuti inerenti la coppia. Proprio al di sotto di uno dei post a loro dedicati, però, un commento in particolare ha suscitato un certo sgomento. Nel dettaglio, la zia di Gianmarco Steri ha manifestato il suo disappunto nei riguardi dei due, reputandoli entrambi finti.

Gli utenti si sono subito accorti della cosa, sta di fatto che non hanno esitato a commentare definendo l’intervento della signora del tutto fuori luogo. Secondo molti, infatti, la donna farebbe bene a curarsi dei suoi nipoti e non di persone che, ormai, non hanno più nulla a che vedere con la loro vita. Altri, invece, hanno difeso la donna inneggiando alla libertà di opinione sui social, per cui ognuno può esprimere la propria opinione liberamente.

L’intervento di Elisa Leonardi dopo Uomini e Donne

Nel frattempo, Martina e Gianmarco non sono intervenuti sulla faccenda. I due si stanno godendo la loro storia d’amore, e non fanno altro che condividere contenuti in cui si mostrano in tutta la loro naturalezza e spontaneità. Anche in merito alla scelta di Ciro Solimeno non sono stati fatti commenti, anche se Martina ha compiuto un gesto social che ha suscitato la curiosità dei fan.

Per quanto riguarda Ciro ed Elisa, i due non stanno condividendo tantissimi contenuti sui social, se non qualche piccolo riferimento alla scelta. Solo nelle ultime ore, la Leonardi ha condiviso un post ricco di foto relative alla sua esperienza nel programma, in cui ha voluto tirare un po’ le somme di questa esperienza, dicendosi soddisfatta per come ha agito in tutto il percorso. Inoltre, la ragazza ha voluto anche ringraziare tutto lo staff della trasmissione, e anche Maria De Filippi, senza la quale, ovviamente, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Infine, Elisa ha ringraziato anche Ciro per averla scelta e per averle donato tante splendide emozioni, che non vede l’ora di continuare a vivere.