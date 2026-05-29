La settimana dal 30 maggio al 5 giugno si preannuncia ricchissima di tensione per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica nelle ore del pomeriggio. Tra proposte di matrimonio, rapimenti e confessioni d’amore, le puntate di questa settimana portano la storia a un punto di svolta decisivo e non solo perché dal 3 giugno prende ufficialmente il via la quarta stagione della soap.

Sul fronte della programmazione, gli appuntamenti settimanali seguono questo schema: lunedì e venerdì alle 14.05, mercoledì e giovedì alle 14.15, sabato alle 15.15 e domenica alle 15.30.

Al centro di tutto c’è ancora una volta il triangolo tra Halit, Yildiz e Kerim, con Halit tornato alla guida della Holding dove ha scelto Ender come sua stretta collaboratrice, ridimensionato il ruolo di Sahika e confermato Kerim come manager che insiste nel voler riconquistare la sua ex moglie. Con la complicità di Asuman, la invita a un ricevimento nella sua nuova villa, le dona una collana preziosa e si prepara a chiederle pubblicamente di risposarlo. Ma la serata prende una piega drammatica e inaspettata.

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Il rapimento di Zehra e la guerra tra Ender e Sahika

Durante i festeggiamenti, un gruppo di finti poliziotti irrompe nella villa, trova della droga nella tasca di Zehra e la porta via in manette davanti a tutti gli ospiti. È Kerim a chiarire subito la situazione al suo capo: quegli agenti non sono veri, Zehra non è stata arrestata ma rapita. Riesce poi a salvarla, ritrovandola abbandonata in mezzo alla strada dai rapitori.

L’episodio scatena immediatamente la reazione di Ender, che punta il dito contro Sahika accusandola di essere la mente del complotto e richiama un caso analogo già accaduto in passato con Yigit. Sahika, però, non incassa le accuse in silenzio: si vendica rivelando a Kaya il segreto legato alle quote di Ender, mandando in crisi il loro matrimonio. Ender, convinta che Sahika sia anche la causa della rottura con Kaya, decide di affrontarla cercando un accordo.

Ma la rivalità tra le due non si ferma qui. Ender, sospettando che Sahika la stia spiando, mette in scena una conversazione finta con Caner per tenderle una trappola: le fa credere che Kerim festeggi il compleanno nello stesso giorno, inviando poi Caner in azienda per cambiare la data di nascita di Kerim nei registri. Lo stratagemma funziona alla perfezione e Sahika cade nella trappola, organizzando una festa di compleanno a sorpresa per Kerim nel suo ufficio. Non mancano, nel frattempo, i sospetti di Ender su Kerim e Mert, convinta che i due non siano chi dicono di essere.

La confessione che cambia tutto

È però sul piano sentimentale che questa settimana regala il colpo di scena più atteso. Kerim si presenta a sorpresa a casa di Yildiz con la scusa di aiutarla nel lavoro, riaccendendo una tensione che entrambi faticano a ignorare. Poco dopo decide di fare il passo definitivo: le confessa i suoi sentimenti e le chiede di scegliere tra lui e Halit.

Yildiz non può più nascondere la verità a se stessa e ammette di amare Kerim una confessione che fa durante una chiacchierata con Ender, senza sapere di essere ascoltata. La conversazione, infatti, viene origliata sia da Kerim che da Halit, ma con esiti opposti: Kerim capisce perfettamente di chi stia parlando, mentre Halit fraintende le parole di Yildiz e si convince che lei stia parlando di lui, continuando a nutrire speranze su un sentimento ormai indirizzato altrove.

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