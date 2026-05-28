Le serie antologiche sono tornate prepotentemente di moda negli ultimi anni, specie quelle che pescano a piene mani dal grande giallo classico ma con una marcia in più. E se dietro c’è la firma di Rian Johnson, lo stesso di Cena con delitto – Knives Out, l’interesse sale ulteriormente. Dal 29 maggio sbarca in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Poker Face, serie mystery on the road con protagonista Natasha Lyonne nei panni di una detective per caso che attraversa gli Stati Uniti risolvendo crimini grazie a un dono molto particolare.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

La nuova serie crime di Rian Johnson su Sky

La serie, già trasmessa su Peacock negli Stati Uniti a partire dal gennaio 2023 e arrivata su Sky Atlantic in Italia nell’aprile dello stesso anno, torna ora disponibile in catalogo per chi se l’è persa. La formula è collaudata ma efficace: 10 episodi autoconclusivi, ciascuno ambientato in una località diversa degli Stati Uniti, con nuovi personaggi e un crimine da risolvere. Al centro c’è Charlie Cale, interpretata da Natasha Lyonne (candidata agli Emmy e ai Golden Globe per Orange Is the New Black), una donna in fuga con una capacità straordinaria: riconoscere quando qualcuno le sta mentendo.

Vuoi seguire le indagini on the road di Charlie Cale e scoprire tutti i segreti della serie? Puoi Vuoi seguire le indagini on the road di Charlie Cale e scoprire tutti i segreti della serie? Puoi abbonarti a Sky oppure scoprire l’offerta NOW per guardare gli episodi in streaming.

A bordo della sua Plymouth Barracuda, Charlie non va attivamente in cerca di guai, ma finisce regolarmente coinvolta in situazioni che richiedono il suo particolare talento. Non è una detective professionista, né ha particolari velleità investigative: semplicemente, quando qualcuno mente di fronte a lei, non può fare a meno di notarlo. E una volta che il dubbio si insinua, la sua coscienza le impedisce di voltarsi dall’altra parte.

La struttura narrativa richiama dichiaratamente i classici della televisione procedurale americana, da Colombo in poi, con un approccio episodico che permette a Johnson e al suo team di scrittura di sperimentare con toni, ambientazioni e sottogeneri diversi. Dialoghi affilati, colpi di scena e una buona dose di umorismo nero completano il quadro.

Per quanto riguarda il cast, oltre alla Lyonne praticamente onnipresente, ogni episodio porta con sé una parata di guest-star di primo livello: Adrien Brody, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman sono solo alcuni dei nomi coinvolti. Un modo per mantenere alta l’attenzione e dare a ogni puntata un’identità visiva e narrativa propria.

La serie è creata, scritta e diretta da Rian Johnson, che ne è anche produttore esecutivo insieme a Ram Bergman (suo abituale collaboratore), Natasha Lyonne stessa, e altri. Showrunner sono Nora e Lilla Zuckerman, mentre tra i coproduttori esecutivi figurano anche Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens. La produzione è firmata da T-Street, MRC Television e Animal Pictures.

Come accennato, la serie ha già debuttato con successo oltreoceano, raccogliendo recensioni positive soprattutto per la capacità di riportare in scena il piacere del giallo procedurale classico senza rinunciare a una scrittura contemporanea e a uno sguardo ironico. La seconda stagione è già stata realizzata e arriverà su Sky dal 3 luglio, confermando l’interesse del pubblico per le avventure di Charlie Cale.

Disponibilità di Poker Face su Sky e NOW

Poker Face, prima stagione completa da 10 episodi, è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 29 maggio. La seconda stagione seguirà dal 3 luglio sulla stessa piattaforma. Chi ha un abbonamento Sky può recuperare la serie on demand su Sky Atlantic, mentre per gli utenti NOW basta un pass Entertainment.

Per chi cerca altre serie TV di qualità, la piattaforma offre un catalogo ricco di produzioni originali e internazionali, con particolare attenzione al genere crime e mystery che in questi anni sta vivendo una seconda giovinezza.