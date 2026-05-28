Con le tensioni internazionali sempre più al centro del dibattito pubblico e il calendario elettorale che si avvicina, questa sera Dritto e Rovescio ospita due pesi massimi delle istituzioni italiane. Il talk show di Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro in prima serata, vedrà infatti la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Vediamo di cosa si parlerà.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Geopolitica, elezioni e cronaca: il menu della serata

Il cuore della puntata sarà dedicato alle urgenze geopolitiche che coinvolgono direttamente l’Italia. Con La Russa e Tajani si affronteranno temi di stretta attualità internazionale: dalla guerra in Iran agli equilibri tra Stati Uniti, Israele e Cina, fino alle prospettive dell’Europa e del nostro Paese nello scacchiere globale. Un’occasione per fare il punto su un momento particolarmente delicato per la politica estera italiana.

La puntata dedicherà poi ampio spazio ai risultati delle recenti elezioni amministrative, con un’analisi delle possibili ripercussioni sugli assetti politici in vista delle elezioni previste per il prossimo anno. Un tema caldo, che potrebbe ridisegnare gli equilibri interni ai partiti e alle coalizioni.

Non mancheranno gli approfondimenti su sicurezza e integrazione, temi da sempre centrali nel dibattito del programma condotto da Del Debbio, e un focus sui nuovi sviluppi del caso Garlasco, che continua a tenere banco nell’opinione pubblica.

Oltre ai due ospiti istituzionali, in studio ci saranno anche Davide Faraone di Italia Viva, Isabella Tovaglieri della Lega e Pierfrancesco Majorino del Partito Democratico, per garantire il confronto tra le diverse anime politiche del Paese.

Dritto e Rovescio: quando va in onda

L’appuntamento con Dritto e Rovescio è per questa sera, giovedì 28 maggio, in prima serata su Retequattro. Se non potrete seguire la diretta, è possibile recuperare la puntata in replica attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, dove vengono caricati gli episodi poco dopo la messa in onda.