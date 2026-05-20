L’estate 2026 si accende con uno degli appuntamenti musicali più attesi degli ultimi anni: il 105 Summer Festival torna con una nuova edizione, la quinta, pronto a portare la musica dal vivo in piazze e parchi di diverse città italiane e non solo. Dopo aver coinvolto oltre 120.000 spettatori nella scorsa edizione, Radio 105 alza ulteriormente l’asticella con una lineup ancora più ricca, una tappa internazionale e una serata speciale dedicata a un traguardo storico: i 50 anni della radio.

Il format è quello collaudato e amato dal pubblico: concerti completamente gratuiti, artisti protagonisti delle classifiche, conduttori storici dell’emittente a fare da padroni di casa e un’atmosfera di festa collettiva. Il tutto ispirato al claim di Radio 105 “Proud to be different”, interpretato per questa edizione dall’artista Alessandro Malossi.

A presentare il festival è stato Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset, che ha spiegato la visione dietro l’evento:

«Da mesi stiamo lavorando con determinazione per portare anche questa estate il tour di Radio 105 al centro della scena musicale live, con l’obiettivo di confermarlo punto di riferimento imprescindibile per il pubblico. La nostra missione resta quella di creare un ponte autentico tra gli artisti e i loro fan, offrendo occasioni di incontro e condivisione accessibili a tutti, nel segno della gratuità, valore per noi essenziale.»

Salvaderi ha inoltre sottolineato come quest’anno si vada anche oltre i confini nazionali, con una tappa internazionale a Malta che segna un’ulteriore evoluzione del progetto. Il festival può essere seguito su più piattaforme: in diretta su Radio 105, su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), tramite l’app ufficiale e i canali social dell’emittente. Ogni lunedì successivo a ciascuna tappa, Mediaset Infinity trasmetterà il “best of” del concerto della settimana precedente, così da non perdersi nemmeno uno spettacolo.

A sostenere il festival ci sono anche diversi partner commerciali di rilievo, tra cui Amaro Camatti, Dreame, Fratelli Beretta, Kia, Moschino Beauty, Motorola e Riso Flora, con Acqua Santa Croce nel ruolo di sponsor tecnico.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Date, tappe e ospiti

Il tour prende il via il 5 giugno a Venezia, al Parco San Giuliano una location che al tramonto si trasforma in un vero anfiteatro naturale affacciato sulla laguna. L’ingresso è gratuito ma la tappa è aperta su prenotazione per un massimo di 25.000 spettatori (le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni). A presentare la serata saranno Ylenia e Daniele Battaglia, con Linda Pani tra il pubblico.

Il 12 giugno si va a Chiavari, in Piazza San Giovanni Paolo II, con Manola Moslehi e Dario Spada alla conduzione e Dario Micolani tra gli spettatori. La tappa successiva è quella di Ferrara, che avrà un doppio appuntamento tutto speciale: giovedì 18 giugno in Piazza Ariostea con Manola Moslehi e Camilla Ghini, e il giorno dopo venerdì 19 giugno la grande festa per i 50 anni di Radio 105, con tutti i talent dell’emittente presenti e grandi sorprese in programma. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha accolto l’annuncio con entusiasmo:

«Ferrara, città patrimonio UNESCO, è orgogliosa di accogliere per la prima volta il 105 Summer Festival, rafforzando il suo ruolo di città vitale, aperta e attrattiva per i grandi appuntamenti nazionali.»

Il 3 luglio il festival si sposta al Sud, all’Arena dei Pini di Baia Domizia, con Manola Moslehi e Dario Micolani e Ludovica Frasca nel mezzo del pubblico. Infine, la special date internazionale: il 24 luglio a Malta, con Manola Moslehi e Daniele Battaglia alla conduzione e ospiti sia italiani che internazionali.

La lineup degli artisti confermati è già ricchissima e spazia tra generazioni e generi diversi. Tra i nomi già annunciati (in ordine alfabetico) troviamo Alessio Bernabei, Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Carl Brave, Charlotte Cardin, Clara, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Ernia, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Mr. Rain, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors e molti altri ancora da annunciare. Una lista che dimostra come il festival sappia abbracciare sensibilità musicali molto diverse, mescolando grandi nomi consolidati e nuovi talenti emergenti.