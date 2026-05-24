Oggi, domenica 24 maggio 2026, torna su Rai 1 l’appuntamento fisso con Mara Venier e la sua Domenica In, giunta alla trentaseiesima puntata della cinquantesima edizione. Il programma va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14.00 fino alle 17.10, con una conduzione che per Mara Venier rappresenta la diciassettesima volta alla guida dello show, l’ottava consecutiva. Al suo fianco, come di consueto, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

La puntata si preannuncia ricca di musica, ospiti di primo piano e momenti dedicati alla memoria storica di una trasmissione che quest’anno celebra mezzo secolo di televisione italiana.

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Antonello Venditti, Franco Ricciardi e tanta musica dal vivo

Il grande protagonista della giornata è senza dubbio Antonello Venditti, che si racconterà a Mara Venier spaziando tra carriera e vita privata, per poi esibirsi dal vivo con alcuni dei suoi brani più iconici. Il cantautore romano presenterà anche il suo nuovo album e anticiperà il tour estivo “Daje! Live Summer 2026“, che lo vedrà protagonista sui palchi di tutta Italia.

Altro ospite molto atteso è Franco Ricciardi, fresco di matrimonio celebrato a Napoli: il cantante napoletano dedicherà la sua “Primmavera” alla neosposa Anna Mellone, in un momento che si preannuncia tra i più toccanti della puntata. La musica continua poi con Rosanna Fratello, che porterà in studio il suo nuovo singolo “Tremenda“, uscito proprio in questi giorni.

Non mancherà uno spazio dedicato a Barbara De Rossi, che ripercorrerà i momenti più significativi di una carriera lunga e poliedrica, tra televisione, cinema e teatro.

Attualità, Cannes e i 50 anni di Domenica In

Come ogni domenica, Mara Venier e Tommaso Cerno guideranno il consueto spazio di attualità, commentando i principali episodi di cronaca della settimana insieme a ospiti ed esperti presenti in studio: un format che ha saputo ritagliarsi un posto fisso nell’architettura del programma.

Enzo Miccio torna invece con il suo sguardo esperto su stile e tendenze, commentando i look delle star protagoniste della 79ª edizione del Festival di Cannes, mentre Teo Mammucari condurrà l’appuntamento telefonico de “La cassaforte di Domenica In“, il momento interattivo che coinvolge direttamente il pubblico da casa.

Infine, Pino Strabioli porterà avanti il racconto dedicato ai cinquant’anni di Domenica In, con un nuovo capitolo fatto di memoria televisiva e aneddoti inediti sulla storia di una trasmissione che ha attraversato, e spesso segnato, la domenica pomeriggio degli italiani fin dal 1976.