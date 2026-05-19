Dopo mesi di convivenza forzata, strategie, alleanze e colpi di scena, il Grande Fratello VIP arriva al momento più atteso: la finale. Stasera, martedì 19 maggio, scopriremo chi tra i sette concorrenti rimasti nella Casa si aggiudicherà la vittoria e il montepremi finale. Come da tradizione, la serata sarà ricca di emozioni, sorprese e qualche esibizione fuori programma. Vediamo cosa ci aspetta.

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Grande Fratello VIP: l’ultima sfida tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro

La serata finale si aprirà con un’esibizione corale che vedrà protagonisti Ilary Blasi, gli ex concorrenti eliminati nel corso delle settimane e il corpo di ballo del programma. L’intento è quello di celebrare i mesi trascorsi insieme con una sigla memorabile, anche se – stando a quanto anticipato – ci sarà l’incursione a sorpresa di una coreografa dal tecnicismo centrale che potrebbe animare ulteriormente la scena.

La Casa risponderà a modo suo: i finalisti presenteranno un’ultima battaglia dei talenti, una sorta di best of delle coreografie più iconiche emerse durante questa edizione. Per settimane abbiamo assistito a sfide e scontri a colpi di passi di danza, e stasera vedremo un riassunto dei momenti più spettacolari.

Ma prima di arrivare alla proclamazione del vincitore, c’è un passaggio obbligato: il verdetto del televoto che vede contrapposti Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Solo uno dei due potrà proseguire la corsa verso la vittoria finale, l’altro dovrà abbandonare il gioco a un passo dal traguardo. La tensione, come prevedibile, è altissima.

Una volta decretato il quinto finalista ufficiale, la serata entrerà nel vivo con il classico mix di emozioni che caratterizza ogni finale del Grande Fratello: i concorrenti riabbracceranno i propri cari, ripercorreranno i momenti più intensi della loro avventura e affronteranno le prove decisive che decreteranno il vincitore assoluto.

In studio, al fianco di Ilary Blasi, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per commentare a caldo le emozioni e le reazioni dei protagonisti.

Dove e quando seguire la finale del Grande Fratello VIP

La finale del Grande Fratello VIP va in onda questa sera, martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, sarà trasmesso in diretta per permettere al pubblico di seguire in tempo reale tutti i verdetti e la proclamazione del vincitore.

Per chi non può seguirla in televisione, la diretta è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sia tramite sito ufficiale che app per dispositivi Android e iOS. In alternativa, è possibile seguire tutto anche sul portale ufficiale grandefratello.mediaset.it, con telecamere multiple per non perdere nemmeno un istante di questa serata conclusiva.