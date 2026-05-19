La puntata del 19 maggio di Uomini e Donne è stata incentrata unicamente sul Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati innanzitutto Massimo e Barbara De Santi, i quali hanno avuto un nuovo confronto dopo le recenti discussioni che li hanno portati ad interrompere la frequentazione. Successivamente, poi, c’è stata una lite tra Gemma Galgani e Gianpaolo, in quanto la donna sembra non aver digerito ancora l’essere stata “scartata” dal cavaliere.

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Duri attacchi contro Massimo nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da un confronto tra Massimo e Barbara De Santi. Dopo gli scontri avuti in questo periodo, la dama lo ha ricercato. In studio lei stessa ha rivelato di essersi comportata un po’ come uno zerbino, tuttavia, nel momento in cui è interessata a qualcuno, è in grado anche di rinunciare al suo orgoglio. Ad ogni modo, questa telefonata non sembra sia servita a far cambiare idea all’uomo, il quale è rimasto fermo sulla sua posizione in merito alla sua considerazione verso la donna. La fermezza del cavaliere ha spinto alcune protagoniste ad intervenire per screditare Massimo.

Rosanna Siino, dal canto suo, ha smascherato il cavaliere dicendo di aver intuito la sua strategia. A suo avviso, l’uomo si comporta sempre allo stesso modo con tutte le dame con cui intraprende una conoscenza. Dopo qualche uscita, durante le quali si comporta da grande corteggiatore, finisce sempre per trovare qualche difetto, in modo da avere il pretesto per interrompere le frequentazioni. Della stessa idea è stata anche Elena, la quale ha accusato Massimo di non essere mai stato realmente interessato a Barbara. Quando stava con lei, infatti, riusciva sempre a trovare il tempo per mandarle un messaggio o per farsi sentire, mentre con la De Santi ha trovato spesso delle scuse per giustificare la sua scarsa presenza telefonica. Ad ogni modo, per Massimo è arrivata una nuova dama, che lui ha deciso di far ritornare, ma poi, nel momento in cui l’ha incontrata, l’ha mandata via dicendo di non esserne rimasto colpito.

Gemma Galgani si scaglia contro Gianpaolo

A un certo punto, poi, Maria De Filippi ha chiesto a Barbara con chi volesse ballare, e lei ha risposto dicendo di volerlo fare con il cavaliere che l’ha omaggiata con un fiore. Dopo un po’ di tira e molla in quanto l’uomo non si faceva avanti, è emerso che si trattasse di Gianpaolo. I due, così, hanno ballato insieme. Al termine del ballo, poi, Gemma Galgani ha preso la parola per attaccare il cavaliere. La donna non ha digerito alcune sue dichiarazioni rilasciate dopo l’interruzione della loro conoscenza. Nello specifico, l’uomo ha dichiarato che, a causa delle uscite avute con Gemma, il suo percorso nel programma è stato pregiudicato in qualche modo. A distanza di un po’ di tempo, dunque, la Galgani ha chiesto sarcasticamente al suo interlocutore a che punto fossero le sue conoscenze. Lui ha ammesso di non avere nessuna frequentazione in atto, cosa che ha spinto la donna ad accusarlo di essere nel programma solo per perdere tempo.

Al termine della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, il cavaliere si è lasciato andare ad uno sfogo con lo staff del programma. Nel dettaglio, Gianpaolo ha detto di essere sempre stato chiaro con Gemma, mettendola al corrente di non nutrire attrazione nei suoi confronti, dunque, non capisce tutto questo livore che la dama ha nei suoi confronti. Anche Massimo si è lasciato andare ad uno sfogo in cui ha ribadito di essersi sentito troppo oppresso da Barbara. Ogni situazione è stata amplificata, spingendolo a vivere il rapporto come una privazione dei suoi spazi. Alla sua età sente il bisogno di vivere una relazione serena e leggera, cosa che con la De Santi non era possibile.