Dopo otto anni come giurato fisso di Tale e Quale Show, Giorgio Panariello non tornerà dietro il bancone nella prossima edizione autunnale. Il comico toscano ha accettato l’offerta di Pier Silvio Berlusconi e si trasferisce a Mediaset, dove sarà impegnato in esclusiva per i prossimi anni. Non si tratta più di una semplice indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela lo scorso dicembre: l’accordo è stato confermato ufficialmente dallo stesso Berlusconi.

Nel concreto, Panariello sarà protagonista di un grande evento in tre serate su Canale 5, mentre sul fronte fiction Pier Silvio ha dichiarato che i due stanno già lavorando insieme a un progetto dedicato. Del resto, non è la prima volta che il comico approda al Biscione: già nel 2012 aveva condotto Panariello non esiste, quattro appuntamenti che avevano ottenuto buoni ascolti. La sua uscita da Rai 1, secondo quanto riportato da Fanpage.it, non sarebbe legata a tensioni interne, ma alla volontà di dedicarsi a nuovi progetti.

Un cambio di rotta che pesa, perché in sette edizioni Panariello aveva costruito un ruolo di riferimento all’interno della giuria, quasi un leader informale del gruppo, e i suoi siparietti con Cristiano Malgioglio erano diventati uno degli elementi più attesi dal pubblico.

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Brignano favorito per il posto in giuria, Iacchetti tra i concorrenti

Carlo Conti, come riporta la testata Chi Affari Italiani, “di certo non ha fatto i salti di gioia quando ha saputo della defezione dell’amico Panariello”. Il conduttore si è però subito messo al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, valutando diversi profili: tra i nomi in lizza erano circolati quelli di Christian De Sica ed Enrico Montesano, entrambi veterani del programma, oltre a Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e l’ex concorrente Ciro Priello dei The Jackal. Conti avrebbe potuto anche puntare su Nicola Savino, al quale ha affidato la conduzione di Tali e Quali, o confermare Massimo Lopez, giudice fisso nell’ultima edizione Nip.

Alla fine, la scelta sarebbe ricaduta su Enrico Brignano, attualmente il candidato più accreditato per affiancare Malgioglio e Alessia Marcuzzi nella giuria del venerdì sera di Rai 1. Non si tratta di un volto sconosciuto al programma: nelle scorse edizioni Brignano aveva già ricoperto il ruolo di giudice ospite, sedendo accanto alla giuria fissa guidata proprio da Panariello.

Sul fronte concorrenti, invece, sembra sempre più probabile la partecipazione di Enzo Iacchetti. Il presentatore di Striscia la Notizia ha dichiarato:

“Sono cinque anni che lui mi corteggia per fare Tale e Quale Show, per fare i cantautori. Siccome io sono appassionato di musica e so fare anche bene le imitazioni dei cantautori, anche quest’anno mi aveva chiamato per invitarmi.”

Iacchetti ha anche aggiunto, non senza una punta d’ironia, che il Festival di Sanremo non fa per lui, ma che con “un buon cachet” l’anno prossimo sarà dei loro.