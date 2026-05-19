Le Finali di Conference NBA sono entrate nel vivo e su Sky e in streaming su NOW non vi perderete nemmeno una palla a spicchi. Due serie che promettono spettacolo puro, con le migliori squadre della lega a contendersi un posto alle NBA Finals.

A Ovest va in scena la sfida tra i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, e i sorprendenti San Antonio Spurs: due squadre che hanno chiuso la regular season rispettivamente con 64 e 62 vittorie, le migliori dell’intera lega. Un duello di questo livello non si vedeva dal 1998, quando Chicago e Utah si incontrarono alle Finals entrambe con almeno 62 successi in stagione. A Est, invece, si sfidano i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, le due grandi favorite della conference sin dall’inizio dell’anno.

Come ci sono arrivate? I Knicks di Jalen Brunson hanno dominato i Philadelphia 76ers con un netto 4-0, mentre i Cavaliers hanno vissuto una serie al cardiopalma contro i Pistons, spuntandola 4-3 solo in Gara 7. A Ovest, gli Spurs si sono imposti 4-2 sui Minnesota Timberwolves grazie alle giocate di Victor Wembanyama, mentre gli Oklahoma City Thunder arrivano a questo appuntamento ancora imbattuti nei playoff 2026: otto vittorie su otto, con due sweep consecutivi ai danni di Phoenix Suns e Los Angeles Lakers.

Gara 1 della serie occidentale si è già disputata la scorsa notte e ha regalato subito un risultato clamoroso: gli Spurs hanno vinto 122-115 ai doppi supplementari, strappando il fattore campo ai Thunder all’esordio. Un segnale importante in una serie che si preannuncia lunghissima.

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Sfide, protagonisti e calendario completo

Il grande tema della serie a Ovest ruota attorno al duello tra Shai Gilgeous-Alexander, fresco di secondo MVP consecutivo, e Victor Wembanyama, Defensive Player of the Year con una media di 4,1 stoppate a partita nei playoff. Il “fenomeno” francese, nonostante i suoi 2,24 metri, è devastante in entrambe le metà campo: può palleggiare, tirare con lo step-back e cambiare la partita in un istante. Gli Thunder dovranno fare i conti anche con qualche dubbio in casa avversaria: gli Spurs potrebbero non avere a disposizione De’Aaron Fox e Luke Kornet, alle prese rispettivamente con problemi alla caviglia e al piede. Sul fronte Oklahoma City, invece, c’è un’ottima notizia: Jalen Williams, uscito infortunato in Gara 2 contro Phoenix, sarebbe pronto a tornare in campo.

I precedenti stagionali tra le due franchigie dicono molto dell’equilibrio di questa serie: degli ultimi cinque incroci in regular season, gli Spurs ne hanno vinti quattro, un dato che spiega perché la vittoria in Gara 1 non sia arrivata come un fulmine a ciel sereno.

A Est, i Knicks costruiscono il proprio gioco su un’identità difensiva fortissima, con Josh Hart, OG Anunoby e Mikal Bridges a presidiare il perimetro e Mitchell Robinson a proteggere il canestro, mentre Brunson e Karl-Anthony Towns guidano l’attacco. I Cavaliers, dal canto loro, possono contare su Donovan Mitchell, uno dei giocatori più prolifici della post-season di sempre tra i giocatori ancora in attività: tre partite da 50 o più punti nei playoff NBA, un traguardo che nessun altro attivo ha raggiunto. Nei precedenti stagionali diretti, i Knicks guidano per 2-1.

Ecco il calendario completo delle prossime gare trasmesse su Sky e in streaming su NOW. Gara 2 tra Thunder e Spurs andrà in onda nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con la telecronaca di Davide Fumagalli e il commento di Matteo Soragna. Gara 3, con la serie che si sposta a San Antonio, è invece fissata per la notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, sempre alle 2.30, con Francesco Bonfardeci e Davide Pessina al commento.

Per la serie a Est, Gara 1 tra Knicks e Cavaliers è disponibile in differita mercoledì 20 maggio alle 12, alle 16 e alle 20.15 su Sky Sport Basket, con Francesco Bonfardeci e Davide Pessina. Gara 2 sarà in differita venerdì 22 maggio alle 12 e alle 22, con Dario Vismara e Mauro Bevacqua. Gara 3, alla Rocket Arena di Cleveland, andrà in differita domenica 24 maggio alle 12, alle 16.30 e alle 22.15 su Sky Sport Basket, con lo stesso duo al commento.

Tutte le Finali di Conference saranno inoltre seguite su Sky Sport 24, su SkySport.it, sull’app Sky Sport e su Sky Sport Insider, con analisi, highlights e approfondimenti delle grandi firme della redazione sportiva. Chi preferisce lo streaming può seguire tutto su NOW oppure tramite Sky Go su dispositivi mobili.