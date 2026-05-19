Da strega di Salem a Fata Madrina, il passo è breve per Bette Midler, che continua a costruire una carriera saldamente radicata nella magia cinematografica. Dopo aver dominato la scena come leader delle sorelle Sanderson in Hocus Pocus, l’attrice entra nel cast vocale di Steps, il nuovo film d’animazione Netflix ispirato alla fiaba di Cenerentola.

Si tratta di un progetto di particolare importanza per la piattaforma: Steps è infatti il primo film prodotto interamente all’interno dei Netflix Animation Studios, segnando una tappa significativa nella storia del colosso dello streaming. Alla regia troviamo Alyce Tzue, vincitrice della medaglia d’oro agli Student Academy Awards, affiancata da John Ripa, già co-regista di Raya e l’Ultimo Drago per Disney. Tra i produttori figura anche la comica Amy Poehler, che partecipa attraverso la sua Paper Kite Productions.

Midler darà la voce a una Fata Madrina un po’ goffa e pasticciona, distante dalla figura canonica e infallibile che conosciamo. A descrivere il personaggio è stata la stessa attrice in un comunicato stampa:

«L’amata Fata Madrina, quella che ha tutte le buone intenzioni del mondo, esiste da tantissimo tempo. Questa versione ha buone intenzioni, ma è un po’ pasticciona e un po’ astuta. Sono entusiasta di far parte di questo film.»

Il resto del cast è altrettanto ricco: Ali Wong e Stephanie Hsu prestano le voci alle sorellastre Lilith e Margot, mentre Amanda Seyfried interpreta Cenerentola. Non è la prima volta che Seyfried si cimenta con il doppiaggio, avendo già lavorato su Epic (2013) e Scoob!, ma in questo caso la regista Tzue ha sottolineato quanto la sua scelta fosse mirata:

«Amanda ha questa incredibile capacità di rendere i suoi personaggi specifici e credibili. Volevamo creare un’eroina moderna, completa di difetti e meccanismi di difesa, e Amanda ha capito subito cosa volevamo. La sua interpretazione di Cenerentola è esilarante e straziante e, soprattutto, incredibilmente umana.»

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La storia di Steps: le sorellastre al centro, con un troll affascinante

Steps non è il solito adattamento della fiaba classica: la narrazione si sposta sulle sorellastre, ridisegnandole come protagoniste complesse anziché semplici antagoniste. Secondo la sinossi ufficiale, Lilith, stanca di vivere nell’ombra di Cenerentola, tenta di impadronirsi della bacchetta magica della Fata Madrina per rubare la scena al Ballo Reale insieme alla sorella Margot, ma le cose prendono una piega inaspettata: Margot viene trasformata in una rana e il regno finisce sotto il controllo di Priscilla, una donna tirannica e spietata che si impossessa del trono.

A quel punto, Lilith non ha altra scelta che allearsi proprio con Cenerentola e, a quanto pare, anche con un troll sorprendentemente affascinante, per rimettere le cose a posto e dimostrare che anche chi viene etichettato come “cattivo” merita il suo lieto fine. È una storia che parla di sorellanza, di pregiudizi da sfatare e di identità ritrovata.

La regista Tzue ha raccontato le radici personali del progetto con parole molto dirette:

«Questa storia riguarda, nel profondo, due sorelle molto diverse che si rendono conto di essere più simili di quanto pensassero. È una storia così personale per me perché, crescendo come una ragazzina taiwanese un po’ nerd in periferia del New Jersey, mi sentivo spesso un’estranea, come se il “per sempre felici e contenti” non fosse destinato a me.»

Netflix non ha ancora comunicato una data d’uscita precisa, ma Steps è atteso sulla piattaforma nel corso del 2026.