Con la primavera alle porte e la voglia di evasione che cresce, tornano i viaggi più insidiosi della tv italiana. Dal 21 maggio su Sky e in streaming su NOW arriva la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine che mette alla prova la resistenza di un gruppo di sconosciuti davanti a comfort, lusso e piccoli grandi vizi quotidiani. Dal 26 maggio, poi, lo show sbarca anche in chiaro su TV8 in prima serata, ogni martedì. Vediamo chi sono i dodici partecipanti di quest’anno.

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I volti della nuova stagione di Money Road: dal giovane arbitro pugliese all’ingegnere aquilana

Il cast della seconda edizione è un mix che rispecchia tutta l’Italia, per età, provenienza e stile di vita. Si va dal ventiquaduenne Riccardo, arbitro di calcio e capo scout di Sammichele di Bari con un forte accento pugliese e metà origini russe, fino al sessantatreenne Roberto, traslocatore viterbese dalla romanità traboccante che vuole dimostrare ai più giovani come si affrontano le rinunce. Nel mezzo, un campionario di personalità che promette scintille.

C’è Simona, 47 anni, milanese doc con la parlantina a macchinetta tipica di chi vende per professione e per passione: è abituata a comprarsi qualsiasi sfizio senza pensarci due volte e non si lascia comandare da nessuno. Accanto a lei Luana, 41 anni di Brescia, imprenditrice che si definisce leader e non ha paura di ammettere che sì, i soldi del montepremi contano eccome. Poi c’è Meryem, 25 anni, content creator napoletana nata in Marocco: arrivata in Italia a 10 anni, ha costruito la vita che sognava tra moda, social e viaggi, ma il legame con la famiglia resta fortissimo.

Fabrizio, 34 anni, è il commesso milanese (ma pugliese di nascita) con la passione per il canto lirico e il bisogno di stare al centro dell’attenzione. Chiara, 25 anni di Ancona, lavora nella comunicazione da freelance e si sente pronta a conquistare il mondo: per lei Money Road è solo l’ennesima sfida da vincere. Daniele, 51 anni, è un esperto d’arte milanese dall’aspetto burbero ma dall’animo gentile, spinto a partecipare dalle figlie: abituato a spendere senza troppi scrupoli, vuole mettersi alla prova.

Sebastiano, 25 anni, rappresenta la Gen Z con ironia e spensieratezza: lavora per una startup, è un milanista sfegatato e conduce un podcast sullo sport. Marilina, 41 anni di Bologna, è un’infermiera diretta e senza filtri che non perdona facilmente e non teme di prendere decisioni impopolari: il suo chihuahua le mancherà più di chiunque altro. Marco, 42 anni, project planner milanese originario di Ravenna, ha vissuto in diverse città europee ed è abituato a viaggiare zaino in spalla pur potendosi permettere ogni comfort: introspettivo e solitario, crede di non aver bisogno del gruppo ma sa di non abbandonare mai chi è in difficoltà.

Infine Adele, 49 anni dell’Aquila, ingegnere di professione e artista nell’animo: la vita l’ha messa davanti a grandi sfide e oggi non ha più paura di nulla. Per lei questo viaggio è un modo per staccare dalla routine e concedersi, a modo suo, una piccola vacanza.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Il format, che ha debuttato nel maggio 2025, rimane fedele alla formula che ha convinto il pubblico: un gruppo di estranei affronta un viaggio dove ogni comfort, ogni lusso, persino le piccole comodità quotidiane hanno un prezzo che erode il montepremi finale. La tensione tra il desiderio di cedere alle tentazioni e la volontà di portare a casa il bottino crea dinamiche imprevedibili, amplificate dalle personalità spesso opposte dei partecipanti.

Tra chi parte convinto di resistere a tutto e chi ammette candidamente di non volersi privare di nulla, tra leader autoproclamati e anime solitarie, il mix di quest’anno promette equilibri fragili e alleanze inaspettate. Riccardo vuole portare soldi a casa per il futuro con la fidanzata, Simona vuole dimostrare di saper convincere chiunque a cedere, Roberto cerca un’avventura che gli riempia le tasche, Chiara punta dritta al montepremi senza paura di rinunciare a tutto.

Quando e dove vedere Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

La seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo debutta giovedì 21 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW. Dal 26 maggio, per chi preferisce la visione in chiaro, lo show andrà in onda ogni martedì in prima serata su TV8. Chi volesse approfondire l’offerta della piattaforma streaming può consultare la sezione dedicata alle serie TV disponibili su NOW e Sky Go. Gli appassionati di reality show troveranno inoltre numerosi contenuti simili nel palinsesto delle principali emittenti televisive italiane. Le foto ufficiali dei partecipanti e le loro biografie complete sono già disponibili per la stampa e il pubblico.